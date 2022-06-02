Білорусь перекидає бронетехніку на кордон з Волинською областю

У Білорусі помітили ешелон з 50 одиниць техніки, який прямує до кордону з Волинською областю

Більшість техніки, яка находилася у білоруських Хойниках, завантажена на ешелон та їде у напрямку Бреста

У Білорусі помітили ешелон з 50 одиниць техніки, який прямує до кордону з Волинською областю. На багатьох з машин можна помітити розпізнавальний знак – червоний квадрат. Про це повідомляє Telegram-канал «Беларускі Гаюн», який моніторить пересування ворожої техніки по території Білорусі та сповіщає про запуски ракет в сторону України.

Активісти нарахували:

37 БМП;

5 ЗРК «Оса»;

2 Уралу, БРДМ-2 і БТС-4;

2 основи для ЗРК «Оса» під тентом.

Повідомляється, що сьогодні в районі 08:00 ешелон виїхав з Гродно, після чого його помічали на різних станціях у напрямку до Бресту.

Також зазначається, що більшість техніки, яка находилася в Хойниках з 7 травня, завантажена на ешелон. Раніше її використовували для зміцнення кордону з Україною в Гомельській області. Інша ж, менша частина також використовувалася для посилення кордону з Польщею, а тепер її перевозять у напрямку Бреста.

Нагадаємо, самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про проведення «спецоперації» КДБ в Україні. За його словами, вона полягала у звільненні десятків білорусів, які нібито були в українському полоні.

Держдеп США вкотре наголошує, що білоруський диктатор Лукашенко – співучасник нападу РФ на Україну.

Днями Білорусь обмежила доступ до районів, що межують з Україною. Три білоруські регіони межують з частиною Київської та Чернігівської областей.

Також Білорусь підсилює свої війська біля українського кордонуманевровими групами.

Із 22 червня по 1 липня у Гомельській області Білорусі, що межує з Україною, відбудуться планові мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами.