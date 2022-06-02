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    Події в Україні

    Білорусь перекидає бронетехніку на кордон з Волинською областю

    У Білорусі&nbsp;помітили ешелон&nbsp;з 50 одиниць техніки, який прямує до кордону з Волинською областю - Білорусь перекидає бронетехніку на кордон з Волинською областю
    У Білорусі помітили ешелон з 50 одиниць техніки, який прямує до кордону з Волинською областю
    скрін з відео

    Більшість техніки, яка находилася у білоруських Хойниках, завантажена на ешелон та їде у напрямку Бреста

    У Білорусі помітили ешелон з 50 одиниць техніки, який прямує до кордону з Волинською областю. На багатьох з машин можна помітити розпізнавальний знак – червоний квадрат. Про це повідомляє Telegram-канал «Беларускі Гаюн», який моніторить пересування ворожої техніки по території Білорусі та сповіщає про запуски ракет в сторону України.

    Активісти нарахували:

    • 37 БМП;
    • 5 ЗРК «Оса»;
    • 2 Уралу, БРДМ-2 і БТС-4;
    • 2 основи для ЗРК «Оса» під тентом.

    Повідомляється, що сьогодні в районі 08:00 ешелон виїхав з Гродно, після чого його помічали на різних станціях у напрямку до Бресту.

    Також зазначається, що більшість техніки, яка находилася в Хойниках з 7 травня, завантажена на ешелон. Раніше її використовували для зміцнення кордону з Україною в Гомельській області. Інша ж, менша частина також використовувалася для посилення кордону з Польщею, а тепер її перевозять у напрямку Бреста.

    Нагадаємо, самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про проведення «спецоперації» КДБ в Україні. За його словами, вона полягала у звільненні десятків білорусів, які нібито були в українському полоні.

    Держдеп США вкотре наголошує, що білоруський диктатор Лукашенко – співучасник нападу РФ на Україну.

    Днями Білорусь обмежила доступ до районів, що межують з Україною. Три білоруські регіони межують з частиною Київської та Чернігівської областей.

    Також Білорусь підсилює свої війська біля українського кордонуманевровими групами.

    Із 22 червня по 1 липня у Гомельській області Білорусі, що межує з Україною, відбудуться планові мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Білорусь перекидає бронетехніку на кордон з Волинською областю