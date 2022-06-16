Рахманін пояснив, як Путін може використати білоруські війська

Росія зараз займається вишколом білоруських військових, щоб застосувати їх в Україні, коли це буде необхідно

Самопроголошений президент Білорусі намагається противитися участі у війні Росії проти України, але якщо російський президент Володимир Путін поставить це питання руба, Білорусь погодиться. Про це у інтерв’ю «Українській правді» сказав народний депутат від фракції «Голос», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

«Це складна історія (участь Білорусі у війні – «Главком»). Вона складніша, ніж здається на перший погляд. Перше. Давайте одразу зрозуміємо одну просту річ: ми можемо забути про Лукашенка як про суб'єкта, який ухвалює рішення … Поки що Путін не ставив питання руба, що білоруські Збройні сили будуть брати участь у війні. Якби він так питання поставив, Лукашенко нікуди б не дівся. Він намагається противитися цьому, опиратися, комизитися. Росіяни, звісно, зважають на це. Їм не хотілося все-таки, щоб це було всупереч волі Лукашенка. Але якщо їм буде конче потрібно, то точка зору Лукашенка нікого цікавити не буде», – сказав нардеп.

Рахманін нагадав, що після останніх змін у структурі так званого «союзного государства» Росії і Білорусі, фактично росіяни можуть керувати Збройними силами Білорусі на власний розсуд. Що вони, власне, і роблять.

«Якщо ми говоримо про те, що білоруси не беруть участь у війні, то насправді вони беруть участь у війні. Персонал величезної кількості аеродромів військових, які знаходяться в Білорусі, і з яких працювали по наших територіях, був білоруський, і вони заправляли, чистили, ремонтували російську техніку. Тобто допоміжну функцію Збройні сили Білорусі там виконують», – зазначив він.

На думку Рахманіна, є декілька причин, чому Путін не кидає білоруських військових безпосередньої на завдання в Україні.

«Перша причина абсолютно очевидна: бажання у білорусів воювати в Україні немає. Це є очевидний факт для росіян. Тому в умовах жорстокої війни Збройні сили Білорусі могли бути радше тягарем, ніж якимсь допоміжним фактором. Тому вони в принципі не наважувалися. А спротив всередині Збройних сил був. Там же був намір або робити спільну команду, або не робити взагалі. Тобто поміняти білоруське військове командування на російське. Був не агресивний, але достатньо жорсткий спротив білоруських військовослужбовців і, відповідно, від цієї ідеї відмовилися.

Третій момент – боєздатність білоруських Збройних сил викликала сумніви. Я не скажу, що за бойовим духом і за боєздатністю російська армія неперевершена, але білоруська, мені здається, що ще гірша. І вона нечисельна. На момент початку війни, якщо я не помиляюся, їхня чисельність плюс-мінус складала 45 тисяч. Зараз вони намагаються її домобілізувати до 60-65, а амбітна ідея до кінця року зробити її 80-85 тисяч. Але їх треба навчити, одягнути, озброїти, вишколити і для самої Білорусі це величезна проблема», – пояснив Рахманін.

Водночас, за словами нардепа, наразі росіяни займаються вишколом білоруських військових – у них був тиждень підвищеної бойової готовності з 6 по 11 червня.

«Тобто вони поступово вирішили їх вишколити. Там є щонайменше 3-4 боєздатні бригади – це 103-та повітрянодесантна бригада Вітебська, це 38-а десантно-штурмова бригада Брестська, це 5-та бригада спеціального призначення і 6-та мотострілецька бригада. Оце їхній кістяк», – пояснив він.

Вводити білоруських військових у дію росіяни будуть, на думку Рахманіна, коли ті будуть готові і коли у білорусах буде потреба. Нардеп припустив, що білоруські війська Росія може використати для прикриття тилів.

«Одна з головних помилок росіян була в тому, що навіть на початку війни, коли їхній авангард просувався достатньо швидко, у них були незахищеними тили. Неможливо було величезні території утримувати. І через це їхні колони відставали, війська зупинялися через брак пального і їжі, колони розрізали і знищували, здійснювали напади на логістико-польові центри, на ремонтні бази. Тобто потрібен контингент, який би контролював територію, яку ти плануєш захопити. І от, власне, за далекими задумами росіян, наскільки я можу розуміти, білоруські війська будуть виконувати цю функцію. Тобто, якщо вони вирішать все-таки відновити наступ на Київ, то їм потрібні будуть люди, які будуть в тилу контролювати території, які вони будуть захоплювати. І ця функція буде покладена на білоруські війська. Але для цього а) вони мають бути вишколеними, б) навченими, в) оснащеними і г) до цього плану ще треба перейти», – зазначив Рахманін.

Нардеп також прокоментував інформацію про плани нового нападу російських військ з боку Білорусі, але уже через кордон з Волинською областю. Рахманін вважає, що таким чином росіяни можуть спробувати перерізати залізничні й автомобільні шляхи сполучення, щоб унеможливити постачання і людського ресурсу, і насамперед, озброєнь західних, які будуть іти із Заходу. Він зазначив, що білоруси могли б виконувати ці завдання.

Нагадаємо, що у Білорусі помітили ешелон з 50 одиниць техніки, який прямує до кордону з Волинською областю. На багатьох з машин можна помітити розпізнавальний знак – червоний квадрат. Раніше повідомлялося, що Білорусь біля кордону з Україною розмістила ешелон нових гаубиць.

Згодом військова техніка Білорусі підійшла впритул до кордону з Волинською областю.

Додамо, що самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про проведення «спецоперації» КДБ в Україні. За його словами, вона полягала у звільненні десятків білорусів, які нібито були в українському полоні.

Також Білорусь обмежила доступ до районів, що межують з Україною. Три білоруські регіони межують з частиною Київської та Чернігівської областей.

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