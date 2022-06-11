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    Політика

    Білорусь стягує війська до кордону з Україною

    Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі - Білорусь стягує війська до кордону з Україною
    Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі
    фото з відкритих джерел

    Сім батальйонів виконують завдання з посилення українсько-білоруського кордону

    Білорусь на кордоні з Україною зібрала до семи батальйонів. Також в країні продовжили перевірку бойової готовності військ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    «На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях», – йдеться в повідомленні.

    Крім цього, у Білорусі продовжили перевірку бойової готовності військ до 18 червня. До 8 липня продовжено закриття повітряного простору над південною частиною Білорусі.

    «Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі», – додали в Генштабі.

    Раніше повідомлялося, що військова техніка Білорусі підійшла впритул до кордону з Волинською областю.

    Додамо, що самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про проведення «спецоперації» КДБ в Україні. За його словами, вона полягала у звільненні десятків білорусів, які нібито були в українському полоні.

    Держдеп США вкотре наголошує, що білоруський диктатор Лукашенко – співучасник нападу РФ на Україну.

    Днями Білорусь обмежила доступ до районів, що межують з Україною. Три білоруські регіони межують з частиною Київської та Чернігівської областей.

    Також Білорусь підсилює свої війська біля українського кордонуманевровими групами.


    Теги: Білорусь росія окупанти війна військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    Білорусь стягує війська до кордону з Україною