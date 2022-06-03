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    Події в Україні

    Колона білоруської техніки підійшла впритул до кордону з Волинською областю

    Білорусь нарощує військову присутність на кордоні з Україною - Колона білоруської техніки підійшла впритул до кордону з Волинською областю
    Білорусь нарощує військову присутність на кордоні з Україною
    фото з відкритих джерел

    У складі поміченої колони 6 БТР та один МАЗ

    Військова техніка Білорусі підійшла впритул до кордону з Волинською областю. Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

    «Колона білоруської військової техніки підійшла впритул до кордону з Волинською областю. Населений пункт Дорогочин. У складі колони 6 БТР та один МАЗ», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, вчора повідомлялось, що у Білорусі помітили ешелон з 50 одиниць техніки, який прямує до кордону з Волинською областю. На багатьох з машин можна помітити розпізнавальний знак – червоний квадрат.

    Також зазначається, що більшість техніки, яка находилася в Хойниках з 7 травня, завантажена на ешелон. Раніше її використовували для зміцнення кордону з Україною в Гомельській області. Інша ж, менша частина також використовувалася для посилення кордону з Польщею, а тепер її перевозять у напрямку Бреста.

    Додамо, що самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про проведення «спецоперації» КДБ в Україні. За його словами, вона полягала у звільненні десятків білорусів, які нібито були в українському полоні.

    Держдеп США вкотре наголошує, що білоруський диктатор Лукашенко – співучасник нападу РФ на Україну.

    Днями Білорусь обмежила доступ до районів, що межують з Україною. Три білоруські регіони межують з частиною Київської та Чернігівської областей.

    Також Білорусь підсилює свої війська біля українського кордону маневровими групами.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Колона білоруської техніки підійшла впритул до кордону з Волинською областю