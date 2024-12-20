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Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2024 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2024 року
Ситуація на фронті 20 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 189 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби противник завдав 51 авіаційного удару, скинувши при цьому 80 КАБів, застосувавши 820 дронів-камікадзе, здійснивши понад 4100 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 189 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському та Курахівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

На Харківському напрямку

Російські окупанти завдали авіаударів у районах населених пунктів Цупівка, Малі Проходи, Веселе, Уди.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Десять разів ворог, за підтримки авіації, атакував наші укріплення в районах Лозової, Загризового та Колісниківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2024 року фото 3

На Лиманському напрямку

17 атак ворога відбили українські воїни поблизу Твердохлібового, Зеленого Гаю, Тернів та у Серебрянському лісництві. Авіаударів зазнали Твердохлібове, Надія, Сергіївка, Греківка та Серебрянський ліс.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2024 року фото 4

На Сіверському напрямку

Ворог проводив наступальні дії в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського, всього було відбито дев’ять атак. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Серебрянка, Сіверськ, Різниківка та Федорівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2024 року фото 5

На Краматорському напрямку

Завершилися невдачею одна спроба загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру. Авіаударів КАБами зазнали Віролюбівка та Краматорськ.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2024 року фото 6

На Торецькому напрямку

Окупанти вчора 12 разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька та Щербинівки. Сили оборони стійко стримують натиск. У районах Дружби та Катеринівки ворог скинув КАБи.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2024 року фото 7

На Покровському напрямку

Противник інтенсивно атакує українських захисників. Упродовж минулої доби ворог здійснив 32 наступальні дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Солоне, Новий Труд, Зелене та Нововасилівка. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, відбили всі ворожі атаки. За попередніми підрахунками, вчора наші воїни ліквідували 199 та поранили 205 окупантів. Знищено 11 одиниць автомобільної техніки, також значно пошкоджено танк, САУ та міномет.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2024 року фото 8

На Курахівському напрямку

За минулу добу відбулося 18 бойових зіткнень. Терористи намагалися просунутися в районах Сонцівки, Старих Тернів, Андріївки, Курахового та Дачного. Точиться одне боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2024 року фото 8

На Времівському напрямку

Противник протягом дня здійснив 20 атак в напрямку Успенівки, Костянтинопільського, Благодатного, Нескучного та Новодарівки. Дотепер точаться три бої. Ворог завдав авіаударів КАБами в районах населених пунктів Новосілка, Новодарівка, Темирівка та Зелене Поле.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2024 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Російські загарбники один раз намагались штурмувати позиції наших захисників в напрямку Новоданилівки. Водночас завдали авіаударів у районах Степногірська, Темирівки та Лобкового.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2024 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Два ворожі штурми зазнали невдачі.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2024 року фото 12

На Курщині

Українські оборонці відбили 48 атак загарбників, наразі ще 12 боєзіткнень триває. За уточненою інформацією, ворог за день завдав шість авіаційних ударів по своїй території, скинувши при цьому сім керованих авіабомб.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Учора відзначено українських воїнів 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 100-ї окремої механізованої бригади, 425-го окремого штурмового батальйону, які стійко стримують навалу сил противника, що переважають.

Нагадаємо, триває 1031-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ війна Генштаб фронт ворог

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