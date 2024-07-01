У Парижі люди вийшли на протест після оголошення попередніх результатів виборів
Частина протестувальників залізла на монумент у центрі площі, звідки розмахувала прапорами Палестини та ПАР
У Парижі тисячі протестувальників висловили протест проти результатів екзитполів парламентських виборів, за якими перемагає ультраправа партія «Національне об'єднання» на чолі Марін Ле Пен. Про це повідомляє France 24.
Люди пізно ввечері в неділю зібралися на площі Республіки в Парижі – історичному центрі мітингів та інших масових зібрань – щоб протестувати проти успіхів партії Ле Пен.
🇨🇵 Night streets of France. pic.twitter.com/buRRBixMyo— S p r i n t e r F a m i l y (@SprinterFamily) June 30, 2024
Частина з них залізли на монумент у центрі площі, звідки розмахували прапорами Палестини та ПАР, а також плакатами «проти фашизму» та проти «радикально правих».
Більшість демонстрантів були молодими і скандували гасла на зразок «фашисти геть».
Нагадаємо, у неділю, 30 червня, у Франції завершилось голосування у першому турі парламентських виборів. За результатами екзитполів, у першому турі перемогла ультраправа партія «Національне об'єднання». Про це повідомляє Le Figаro.
Ультралівий «Народний фронт» на другому місці з 29,1% голосів. А от політична сила президента Еммануеля Макрона «Відродження» опинилася на третьому місці з 21,5% голосів.
До слова, 30 червня, розпочинається перший тур дострокових парламентських виборів після того, як президент Емманюель Макрон розпустив Національні збори внаслідок поразки на виборах до Європарламенту.
Також президент Володимир Зеленський перед самітом ЄС у Брюсселі заявив, що Україна розраховує на підтримку Франції після проведення дострокових парламентських виборів у країні, де перемогу прогнозують ультраправим.
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