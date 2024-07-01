У Парижі люди вийшли на протест після оголошення попередніх результатів виборів

Протестувальники на демонстрації проти французької ультраправої партії «Національне об’єднання» на вулиці Парижа, Франція, 1 липня 2024 року

Частина протестувальників залізла на монумент у центрі площі, звідки розмахувала прапорами Палестини та ПАР

У Парижі тисячі протестувальників висловили протест проти результатів екзитполів парламентських виборів, за якими перемагає ультраправа партія «Національне об'єднання» на чолі Марін Ле Пен. Про це повідомляє France 24.

Люди пізно ввечері в неділю зібралися на площі Республіки в Парижі – історичному центрі мітингів та інших масових зібрань – щоб протестувати проти успіхів партії Ле Пен.

🇨🇵 Night streets of France. pic.twitter.com/buRRBixMyo — S p r i n t e r F a m i l y (@SprinterFamily) June 30, 2024

Частина з них залізли на монумент у центрі площі, звідки розмахували прапорами Палестини та ПАР, а також плакатами «проти фашизму» та проти «радикально правих».

фото: Reuters /Fabrizio Bensch

фото: Reuters /Fabrizio Bensch

Більшість демонстрантів були молодими і скандували гасла на зразок «фашисти геть».

Нагадаємо, у неділю, 30 червня, у Франції завершилось голосування у першому турі парламентських виборів. За результатами екзитполів, у першому турі перемогла ультраправа партія «Національне об'єднання». Про це повідомляє Le Figаro.

Ультралівий «Народний фронт» на другому місці з 29,1% голосів. А от політична сила президента Еммануеля Макрона «Відродження» опинилася на третьому місці з 21,5% голосів.

До слова, 30 червня, розпочинається перший тур дострокових парламентських виборів після того, як президент Емманюель Макрон розпустив Національні збори внаслідок поразки на виборах до Європарламенту.

Також президент Володимир Зеленський перед самітом ЄС у Брюсселі заявив, що Україна розраховує на підтримку Франції після проведення дострокових парламентських виборів у країні, де перемогу прогнозують ультраправим.