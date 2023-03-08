У Європі з'явилась нова база спецназу морської піхоти Великої Британії
У Великій Британії наголошують, що нова база сприятиме безпеці в Арктиці
Британське командування оголосило в середу, що ввело в дію базу Camp Viking для сил спецпризначення Королівської військово-морської піхоти на півночі Норвегії за 65 км на південь від Тромсе, повідомляють західні ЗМІ з посиланням на ВМС Британії.
«Розташування бази ідеальне для стримування загроз у регіоні, вона знаходиться так, що Сполучене Королівство може швидко дати відповідь у разі потреби захистити північний фланг НАТО та її близького союзника Норвегію», – йдеться у документі.
Як зазначається у заяві, «нова база для ведення арктичних операцій стане підмогою британському спецназу протягом 10 років у той час, як Сполучене Королівство наголошує на важливості безпеки в Арктиці».
ЗМІ нагадують, що Норвегія відмовляється від створення постійних баз для іноземних військових, тому Camp Viking функціонуватиме лише 10 років. За їхніми даними, цієї зими на базі дислокуватимуться близько 1 тис. спецназівців.
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