Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Європі з'явилась нова база спецназу морської піхоти Великої Британії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Європі з'явилась нова база спецназу морської піхоти Великої Британії
фото:https://focus.ua

У Великій Британії наголошують, що нова база сприятиме безпеці в Арктиці

Британське командування оголосило в середу, що ввело в дію базу Camp Viking для сил спецпризначення Королівської військово-морської піхоти на півночі Норвегії за 65 км на південь від Тромсе, повідомляють західні ЗМІ з посиланням на ВМС Британії.

«Розташування бази ідеальне для стримування загроз у регіоні, вона знаходиться так, що Сполучене Королівство може швидко дати відповідь у разі потреби захистити північний фланг НАТО та її близького союзника Норвегію», –  йдеться у документі.

Як зазначається у заяві, «нова база для ведення арктичних операцій стане підмогою британському спецназу протягом 10 років у той час, як Сполучене Королівство наголошує на важливості безпеки в Арктиці».

ЗМІ нагадують, що Норвегія відмовляється від створення постійних баз для іноземних військових, тому Camp Viking функціонуватиме лише 10 років. За їхніми даними, цієї зими на базі дислокуватимуться близько 1 тис. спецназівців.

Читайте також: Країни ЄС дали згоду на прискорену поставку Україні снарядів зі своїх запасів

Теги: морська піхота Велика Британія Норвегія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ганна Гопко вручила міністру оборони Британії подарунок з натяком
Мюнхенська конференція. Українка подякувала міністру оборони Британії подарунком (фото)
17 лютого, 22:55
Як Зеленський із журналісткою в Лондоні обіймався: зворушливе відео
Як Зеленський із журналісткою в Лондоні обіймався: зворушливе відео
8 лютого, 21:34
Велика Британія передасть Україні далекобійну зброю
Україна і Велика Британія погодили новий оборонний пакет: що туди ввійде
9 лютого, 04:04
Російські хакери опинилися у санкційному списку США та Великої Британії
США та Велика Британія покарають російських хакерів Trickbot
9 лютого, 16:00
Сунак підтвердив, що постачання бойової авіації вже обговорюється з українською стороною
Зеленський у Лондоні та $400 млн допомоги від Швеції. Головне за 8 лютого
8 лютого, 22:12
Основна частина ядерного потенціалу розміщена на підводних човнах та надводних кораблях Північного флоту
Уперше за 30 років: Росія вивела у море кораблі з ядерною зброєю
14 лютого, 08:42
Воллес закликає передати Україні зброю великої дальності і зенітні ракети
Британія назвала, яку зброю Україна може отримати замість винищувачів
15 лютого, 11:05
За прогнозами Міжнародного валютного фонду, у 2023 і 2024 роках економіка Росії зростатиме швидше, ніж Великої Британії
Рік вторгнення. Несподіваний результат у санкційній війні Світова преса
23 лютого, 15:40
Затримання проводять жінки-поліцейські
Поліція Осло затримала Грету Тунберг. Цікава деталь на фото
1 березня, 14:16

Політика

Польща готова передати Україні радянські винищувачі
Польща готова передати Україні радянські винищувачі
У Європі з'явилась нова база спецназу морської піхоти Великої Британії
У Європі з'явилась нова база спецназу морської піхоти Великої Британії
Трамп оскандалився новою заявою про Путіна та окупацію України
Трамп оскандалився новою заявою про Путіна та окупацію України
Чи зможе РФ окупувати нові території України? Розвідка США зробила прогноз
Чи зможе РФ окупувати нові території України? Розвідка США зробила прогноз
Британія пропонує передавати країнам НАТО свої літаки в обмін на винищувачі для ЗСУ
Британія пропонує передавати країнам НАТО свої літаки в обмін на винищувачі для ЗСУ
Винен «Майдан»: глава правлячої партії Грузії зробив скандальну заяву про війну в Україні
Винен «Майдан»: глава правлячої партії Грузії зробив скандальну заяву про війну в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Порошенко в ефірі DW неочікувано підтримав Зеленського
20K
Олена Зеленська зустрілася з шейхом ОАЕ та приголомшила світ елегантним виглядом (фото)
13K
«Обстріл трапився у нас на очах». ЗМІ опублікували останні фото загиблого Да Вінчі
9555
Нацбанк спричинив переполох у власників карток Monobank
9391
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7285
У столичному метро стався масштабний збій

Новини

Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
Вчора, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту