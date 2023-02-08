Як Зеленський із журналісткою в Лондоні обіймався: зворушливе відео

Зеленський разом з Ріші Сунаком дав пресконференцію, на якій були присутні й українські журналісти

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком обійняв українську журналістку.

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Глава України виступив перед парламентом Британії, а також зустрівся з країни та королем Чарльзом ІІІ. Після цього він разом з Ріші Сунаком дав пресконференцію, на якій були присутні й українські журналісти.

Саме під час неї поставити запитання прем'єр-міністру Великої Британії змогла й журналістка BBC Ukraine. Однак перед цим вона подякувала Володимиру Зеленському за візит та зазначила, що хотіла б його обійняти, хоча, на її думку, це було неможливо.

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На це президент вкотре довів, що на відміну від агресора Володимира Путіна не боїться інших людей та не відсторонюється від них кілометровими столами. Він з посмішкою відповів: «Чому б і ні?» та міцно обійняв журналістку, яка була рада такому вчинку.

Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії. В аеропорту Зеленського зустрів прем’єр-міністр Ріші Сунак.