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Як Зеленський із журналісткою в Лондоні обіймався: зворушливе відео

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як Зеленський із журналісткою в Лондоні обіймався: зворушливе відео
фото скріншот відео

Зеленський разом з Ріші Сунаком дав пресконференцію, на якій були присутні й українські журналісти

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком обійняв українську журналістку.

Глава України виступив перед парламентом Британії, а також зустрівся з країни та королем Чарльзом ІІІ. Після цього він разом з Ріші Сунаком дав пресконференцію, на якій були присутні й українські журналісти.

Саме під час неї поставити запитання прем'єр-міністру Великої Британії змогла й журналістка BBC Ukraine. Однак перед цим вона подякувала Володимиру Зеленському за візит та зазначила, що хотіла б його обійняти, хоча, на її думку, це було неможливо.

На це президент вкотре довів, що на відміну від агресора Володимира Путіна не боїться інших людей та не відсторонюється від них кілометровими столами. Він з посмішкою відповів: «Чому б і ні?» та міцно обійняв журналістку, яка була рада такому вчинку.

Як Зеленський із журналісткою в Лондоні обіймався: зворушливе відео фото 1

Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії. В аеропорту Зеленського зустрів прем’єр-міністр Ріші Сунак.

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Теги: журналіст Велика Британія Ріші Сунак відео президент Володимир Зеленський міністр

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