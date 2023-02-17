Мюнхенська конференція. Українка подякувала міністру оборони Британії подарунком (фото)
Ганна Гопко вручила Бену Воллесу подарунок з натяком
Очільниця Мережі «АНТС» Ганна Гопко вручила подарунок міністру оборони Британії Бену Воллесу під час Мюнхенської безпекової конференції у Німеччині. Про це повідомляється на сторінці організації в соцмережі Facebook.
У кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки колишня нардепка поспілкувалася з міністром оборони Британії Беном Воллесом. Було обговорено важливість свободи судноплавства й торгівлі та необхідність демілітаризації Чорного моря.
Насамкінець Гопко подякувала міністру оборони Британії за постійну підтримку України та подарувала футболку з написом «Я бачу українську перемогу».
Нагадаємо, сьогодні, 17 лютого, у Німеччині розпочалася триденна Мюнхенська безпекова конференція. У перший день на ній виступив президент України Володимир Зеленський.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував більш як 10 переговорів на полях Мюнхенської безпекової конференції.
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