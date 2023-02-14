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Уперше за 30 років: Росія вивела у море кораблі з ядерною зброєю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уперше за 30 років: Росія вивела у море кораблі з ядерною зброєю
Основна частина ядерного потенціалу розміщена на підводних човнах та надводних кораблях Північного флоту
фото ілюстративне

Із часів холодної війни про подібні випадки відомо не було

Уперше за останні 30 років росіяни вивели в море кораблі із тактичною ядерною зброєю на борту. Про це йдеться у звіті норвезької розвідки.

У Норвегії переконані, що це може призвести до зниження порога ядерної ескалації у разі зіткнення Росії та НАТО.

Як зазначається у доповіді, за радянських часів військові кораблі Північного флоту регулярно виходили в море з тактичною ядерною зброєю, проте з часів холодної війни про подібні випадки відомо не було.

«Основна частина ядерного потенціалу розміщена на підводних човнах та надводних кораблях Північного флоту», – йдеться у доповіді розвідслужби. Відомство зазначає, що тактична ядерна зброя може становити особливо серйозну загрозу у сценаріях потенційного протистояння Росії та НАТО.

У жовтні 2022 року було опубліковано супутникові знімки, які свідчили про те, що Росія розмістила біля кордону з Норвегією стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю – літаки Ту-160 та Ту-95.

Як повідомлялося, у Чорному морі Росія продовжує утримувати 12 кораблів. Двоє з них – підводні ракетоносії, на бортах яких може бути до восьми ракет «Калібрів».

Теги: росія зброя ядерна зброя військові росіяни Норвегія

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