Уперше за 30 років: Росія вивела у море кораблі з ядерною зброєю

Із часів холодної війни про подібні випадки відомо не було

Уперше за останні 30 років росіяни вивели в море кораблі із тактичною ядерною зброєю на борту. Про це йдеться у звіті норвезької розвідки.

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У Норвегії переконані, що це може призвести до зниження порога ядерної ескалації у разі зіткнення Росії та НАТО.

Як зазначається у доповіді, за радянських часів військові кораблі Північного флоту регулярно виходили в море з тактичною ядерною зброєю, проте з часів холодної війни про подібні випадки відомо не було.

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«Основна частина ядерного потенціалу розміщена на підводних човнах та надводних кораблях Північного флоту», – йдеться у доповіді розвідслужби. Відомство зазначає, що тактична ядерна зброя може становити особливо серйозну загрозу у сценаріях потенційного протистояння Росії та НАТО.

У жовтні 2022 року було опубліковано супутникові знімки, які свідчили про те, що Росія розмістила біля кордону з Норвегією стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю – літаки Ту-160 та Ту-95.

Як повідомлялося, у Чорному морі Росія продовжує утримувати 12 кораблів. Двоє з них – підводні ракетоносії, на бортах яких може бути до восьми ракет «Калібрів».