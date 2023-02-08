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Зеленський у Лондоні та $400 млн допомоги від Швеції. Головне за 8 лютого

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Зеленський у Лондоні та $400 млн допомоги від Швеції. Головне за 8 лютого
Сунак підтвердив, що постачання бойової авіації вже обговорюється з українською стороною
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Президент Зеленський здійснив візит до Великої Британії 

Володимир Зеленський завітав до Великої Британії, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак підтримав Україну, у Києві позбуваються радянських пам'яток, новий скандал із Путіним та зенітно-ракетним комплексом «Бук», Швеція вкотре фінансово допоможе Україні. Ці та інші події 8 лютого ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Зеленський зустрівся з королем Британії

Президент України Володимир Зеленський відвідав Букінгемський палац, де мав аудієнцію з британським королем Чарльзом III. Він привітав короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом ІІІ з нещодавнім сходженням на престол і побажав миру та процвітання британському народові.

Сунак повідомив, доки триватиме підтримка України

Велика Британія буде надавати підтримку Україну доти, доки не буде забезпечена поразка агресії президента РФ Володимира Путіна. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час візиту українського лідера Володимира Зеленського до Лондона. Сунак підтвердив, що постачання бойової авіації вже є частиною переговорів. За його словами, коли йдеться про допомогу Україні, «можливо все».

Зеленський передав спікеру британського парламенту шолом українського льотчика

Президент України під час свого візиту до Великобританії виступив перед британським парламентом. У своїй промові Володимир Зеленський закликав надати українській армії винищувачі для захисту від російської агресії. «Я привіз подарунок до Великої Британії... На ньому написано «Ми маємо свободу, дайте нам крила, щоб захистити її», – прокоментував Зеленський.

Київ позбувся пам'ятника радянському льотчику Чкалову

Комунальники Києва демонтували пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову. Після демонтажу пам'ятник перенесуть до Музею авіації України імені Антонова.

Справа MH17: «Бук» бойовикам передав Путін

Існують вагомі підстави вважати, що рішення про постачання зенітно-ракетного комплексу «Бук» бойовикам «ДНР» було прийнято російським диктатором Володимиром Путіним. У записаних телефонних розмовах російські чиновники кажуть, що рішення про надання військової підтримки залишається за президентом.

Швеція схвалила надання військової допомоги Україні на понад $400 млн

Шведський Риксдаг підтримав пропозицію уряду країни про внесення додаткових поправок до бюджету, які передбачають виділення Україні військової допомоги на суму 4,3 млрд шведських крон, тобто $406,7 млн. 

Нагадаємо, триває 350 доба широкомасштабного російського вторгнення. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Протягом доби російські окупанти завдали одного ракетного удару по цивільній інфраструктурі Слов’янська на Донеччині та 37 авіаційних ударів. Окрім того, ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Берислава та Комишан Херсонської області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Теги: Швеція окупанти міністр Слов’янськ українці Велика Британія скандал Володимир Зеленський ворог подарунок Ріші Сунак

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