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Кабмін погодив призначення Калашника новим головою Київської ОВА

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кабмін погодив призначення Калашника новим головою Київської ОВА
Раніше чиновник очолював Дарницьку районну державну адміністрацію
фото: Facebook/Микола Калашник

Наразі Калашник виконує обовʼязки голови облдержадміністрації

Уряд погодив призначення головою Київської обласної державної адміністрації Миколи Калашника та Василя Жмендака – Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Крім того, Кабінет міністрів призначив заступником міністра у справах ветеранів Олега Шиманського.

Нагадаємо, 1 січня 2025 року Микола Калашник став в.о. голови Київської обласної державної адміністрації.

13 грудня 2024 року уряд назначив Калашника першим заступником Руслана Кравченка, який до цього був головою КОДА, а наразі обійняв посаду голови Державної податкової служби України.

Раніше Калашник був очільником Дарницької районної державної адміністрації у місті Київ.

До слова, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що бере під особистий контроль питання інвентаризації столичної землі, щоб запобігти так званим «туалетним схемам». Про це Ткаченко повідомив у Telegram, де опублікував відео, записане поруч з контейнерами на станції метро «Почайна».За словами Ткаченка, «туалетна схема» передбачає реєстрацію неіснуючої нерухомості, завдяки якій реєструється право власності на землю, де вона розташована.  Крім того, він анонсував створення групи «Прозорість і підзвітність», яка опікуватиметься цим питанням.

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Теги: уряд Микола Калашник Кабмін кадрові зміни

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