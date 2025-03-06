Алкоголь назад на склад: Канада жорстко реагує на нові тарифи

Канадці не зможуть купувати низку продуктів, а американці – продавати їх Канаді

Перша доба торгової війни США щодо Канади вже принесла відчутні результати. Тепер канадці не зможуть купувати низку продуктів, а американці – продавати їх Канаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vancouverok.

Провінція Онтаріо, як і обіцяла, відразу почала прибирати американський алкоголь із полиць усіх магазинів та видаляти його з меню кафе та ресторанів. Прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд заявив, що Управління контролю за алкоголем (LCBO) вилучає понад 3600 найменувань алкогольної продукції американського виробництва. І це лише «перший раунд заходів у відповідь» на введення президентом США Дональдом Трампом масштабних мит на канадські товари.

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«Як ексклюзивний оптовий продавець, LCBO більше не пропонуватиме американські бренди у своєму каталозі, а це означає, що інші роздрібні магазини, бари та ресторани в провінції більше не зможуть поповнювати запаси американської продукції», – наголосив Форд.

На фотографіях LCBO, розміщених фактично в першу годину після оголошення про введення тарифів, видно, як робітники прибирають пляшки з американським віскі та вином із полиць магазинів. Весь алкоголь, що залишився, поки буде зберігатися на складах.

Співробітники прибирають американський алкоголь з полиць магазинів Онтаріо LCBO

А щорічно LCBO продає в Онтаріо вина, пива, сидру, безалкогольних напоїв та міцних спиртних напоїв на суму майже $1 млрд. Товар приходить до Канади із 35 штатів США. На даний момент сайт LCBO не працює, оскільки з каталогу видаляється вся американська продукція. Але покупці ще можуть придбати рештки спиртного в магазинах. До слова, Онтаріо – найбільший покупець алкоголю США. Щороку у провінції реалізується напоїв на загальну суму до $960 млн.

До слова, більшість канадських споживачів заявили, що стали рідше купувати товари американського виробництва та замовляти товари на Amazon.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25-відсоткових тарифів щодо американських товарів на суму $155 млрд у відповідь на аналогічне рішення президента США Дональда Трампа.

Пізніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість послаблення мит для Мексики та Канади, заявиа американський міністр торгівлі Говард Латнік.