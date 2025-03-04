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Команда Трампа номінуватиме його на Нобелівську премію миру – The Hill

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Команда Трампа номінуватиме його на Нобелівську премію миру – The Hill
The Hill нагадує, що у минулому Трампа неодноразово номінували на Нобелівську премію миру, але він жодного разу не отримав заповітну нагороду
фото: reuters

«Я висуну Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Ніхто не заслуговує на це більше», – республіканець Даррелл Ісса

Член Палати представників США республіканець Даррелл Ісса заявив, що висуватиме президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Hill та пост конгресмена в мережі Х.

«Сьогодні я висуну Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Ніхто не заслуговує на це більше», – заявив Ісса.

Конгресмен не уточнив, чому він номінує президента, але у подальшій заяві прессекретар Ісси вказав на мирні зусилля Трампа на Близькому Сході.

Заступник керівника апарату Ісси і директора з комунікацій Джонатан Вілкокс заявив: «Конгресмен Ісса нещодавно очолював делегацію (конгресу – ред.) до чотирьох країн Близького Сходу - він побачив з перших вуст і від кількох глав держав, що дух миру і відхід від конфлікту є реальним і багатостороннім. З моменту свого обрання і після прийняття присяги президент Трамп надихав і просував справу миру – і робив це так, як ми не чули вже багато років».

Він додав, що Трамп пропагує «прагнення до світу без війни». Видання акцентує, що ця заява пролунала у той час, коли Трамп змінив політику США щодо війни в Україні, посиливши тиск на українського лідера Володимира Зеленського і одночасно розморозивши відносини з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Також The Hill нагадує, що у минулому Трампа неодноразово номінували на Нобелівську премію миру, але він жодного разу не отримав заповітну нагороду.

Нобелівська премія – це висока нагорода, яка вручається щороку за великі досягнення в науці, технологіях, культурі або суспільстві. На відміну від інших Нобелівських премій, лауреатів яких обирають і оголошують в Стокгольмі у Швеції, лауреати премії миру визначаються в Осло Норвезьким Нобелівським комітетом. Ця незалежна комісія в складі п'ятьох членів призначається парламентом Норвегії.

Лауреатом Нобелівської премії миру 2024 року стала організація Nihon Hidankyo – японська рада організацій жертв атомних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі, що бореться за ядерне роззброєння.

Нагадаємо, мільярдера Ілона Маска висунунуто на Нобелівську премію миру за внесок у захист свободи слова та прав людини. Про це повідомив депутатЄвропарламенту від Словенії  Бранко Грімс, який і подав заявку на висунення кандидатури бізнесмена.

До слова, народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Мережко висунув новообраного президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Відповідаючи на запитання Kyiv Independent про мотивацію своєї номінації, депутат сказав, що хоче використати її «як можливість привернути увагу Трампа, щоб він допоміг Україні вижити». Водночас у своєму листі Мережко зазначив, що Трамп може допомогти Україні досягти «справедливого, всеосяжного і стійкого миру, заснованого на Статуті ООН і принципах міжнародного права».

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Теги: партії Нобелівська премія президент премія прессекретар Дональд Трамп

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