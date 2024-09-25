У Китаї після критики Сі Цзіньпіна раптово зник провідний економіст

Економіст Чжу Хенпен зник у Китаї після того, як розкритикував політику Сі Цзіньпіна

Китайський економіст Чжу Хенпен неочікувано зник після критики лідера КНР Сі Цзіньпіна. Про це пише видання The Wall Street Journal. За даними ЗМІ, експерт із квітня поточного року перестав з'являтися на публіці.

Навесні Хенпена звільнили з посади директора аналітичного центру CASS, йдеться у статті. Пізніше його затримали за осуд економічної політики Сі Цзіньпіна.

Спроби журналістів зв'язатися з експертом електронною поштою не призвели до успіху. У квартирі економіста представникам ЗМІ також ніхто не відчинив двері. Хенпен протягом 20 років обіймав посаду в CASS, який безпосередньо пов'язаний із Держрадою КНР. З боку влади коментарів щодо цього інциденту не звучало.

Влітку 2023 року у Китаї зникла ще одна публічна особистість. Колишній міністр закордонних справ Цінь Ган перестав з'являтися на публіці. Дипломат очолив МЗС Китаю наприкінці грудня 2022 року, а 18 липня було усунуто з посади. Того ж дня зовнішньополітичне відомство КНР видалило зі свого сайту та сторінки у соціальній мережі WeChat усі повідомлення, в яких фігурувало ім'я Цінь Гана. Його місце зайняв керівник канцелярії Комісії із закордонних справ, член Політбюро ЦК Компартії КНР Ван І, який перебував на посаді глави МЗС з 2013 по 2022 рік. Пізніше стало відомо, що його було поставлено на нижчу посаду видавництва World Affairs Press при китайському зовнішньополітичному відомстві.

До цього, також у вересні 2023 році міністр оборони Китаю безслідно зник після поїздки до Росії. Міністр оборони КНР Лі Шанфу не з'являвся на публіці два тижні і раптово відмовився від зустрічі з керівниками оборонних відомств В'єтнаму. Лі повинен був взяти участь у щорічній нараді з питань співробітництва в галузі оборони, але зустріч була відкладена після того, як Пекін повідомив Ханою за кілька днів до заходу, що міністр нездоровий.

У лютому минулого року агентство Bloomberg також повідомило про зникнення керівника одного із найбільших інвестиційних банків Китаю China Renaissance Holdings (CRH) Бао Фаня. Передбачається, що він міг зникнути через розслідування китайського уряду щодо колишнього керівника CRH Конг Ліня.