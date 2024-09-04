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«Слуги» скликають засідання для обговорення нових кандидатів у міністри – нардеп

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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«Слуги» скликають засідання для обговорення нових кандидатів у міністри – нардеп
Фракція «Слуга Народу» збереться для обговорення нових кандидатів у міністри
фото: з відкритих джерел

Олексій Гончаренко: «Сьогодні ще буде засідання фракції Слуга Народу. Будуть обговорювати нових кандидатів на міністерські пости»

Сьогодні, 4 вересня, фракція «Слуга Народу» збереться для обговорення нових кандидатів у міністри замість тих, кого сьогодні може бути звільнено. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко

«Розповідаю про міністропад. Сьогодні ще буде засідання фракції Слуга Народу. Будуть обговорювати нових кандидатів на міністерські пости», – написав Гончаренко. 
Пізніше нардеп уточнив, що у регламенті Верховної Ради України зазначено, що міністр, який подає у відставку, зобов'язаний подати звіт про виконану роботу.

Цей звіт розглядається спочатку профільним комітетом, а потім заслуховується на пленарному засіданні Верховної Ради. Втім, як вказав Гончаренко, більшість міністрів не прийшли.

Раніше Гончаренко повідомив, що сьогодні, 4 вересня, на засіданні Верховної Ради очікується звільнення шести міністрів та голови Фонду державного майна України. Наразі засідають профільні комітети, які мають погодити звільнення посадовців. 

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшла заява про відставку міністра закордонних  справ Дмитра Кулеби. 

Нагадаємо, Ростислав Шурма йде з посади заступника голови Офісу Президента.  Також 3 вересня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина написала заяву про звільнення з посади.

Теги: парламент звільнення Олексій Гончаренко партія Слуга народу

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