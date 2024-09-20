Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Нідерланди повернуть українських чоловіків призовного віку

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нідерланди повернуть українських чоловіків призовного віку
фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф пообіцяв знайти важелі, які допоможуть повернути додому військовозобов’язаних українських чоловіків

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф пообіцяв знайти способи стимулювати повернення українських чоловіків призовного віку додому. Він підкреслив, що мова не йде про силові методи, а скоріше про заохочення.

Як пише видання De Volkskrant, відповідну заяву Схоф зробив під час обговорення міграційної політики у парламенті, відповідаючи на питання лідера «Партії Свободи» Герта Вілдерса. Про строки повернення українців не йшлося. Поки говорили лише про необхідність розробки механізму повернення.

У виданні зазначили, що станом на осінь минулого року у Нідерландах проживало понад 19 тис. українських чоловіків призовного віку. Загалом у муніципалітетах країни було зареєстровано близько 39 тис. чоловіків з України. При цьому кількість жінок, які знайшли прихисток у Нідерландах, складає 63 тис.

 


 

Читайте також:

Теги: партії міністр Нідерланди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Партії, які пʼять років тому мали найбільшу підтримку українців, нині майже не ведуть фандрейзингової діяльності
Хто такі «Фінкель та Гімпельсон», яким партія Юлії Тимошенко платить мільйони? Партійна каса
11 вересня, 08:00
Німеччина намагається збалансувати бюджет, тож уряд Шольця перебуває під тиском
Тиск на Шольца зростає: NYT пояснило, чому Україна ризикує лишитись без допомоги Німеччини
23 серпня, 12:05
Олаф Шольц (ліворуч) та Кір Стармер зустрічаються сьогодні
Надання військової допомоги Україні: британський прем'єр пояснив, чого чекати
28 серпня, 15:54
Ексміністра було прооперовано після поранення
Ексурядовець, який долучився до сил Тероборони, отримав поранення (фото)
29 серпня, 08:47
Саудівська Аравія, готова розглянути розрахунки в інших валютах а не тільки у амариканській
Саудівська Аравія шукає альтернативні валюти для заміни нафтодолара – SCMP
10 вересня, 16:53
Греція надаватиме золоті візи підприємцям
Греція планує видавати золоті візи інвесторам-початківцям: як отримати
17 вересня, 03:30
Люди дивляться дебати кандидатів у президенти США в Union Pub у Вашингтоні
Гарріс хоче провести ще одні дебати з Трампом – Washington Post
11 вересня, 09:18
За словами Андрія Сибіги, війна – це не лише зброя, а й економіка
Сибіга закликав міжнародних партнерів забезпечити тривалу фінансову підтримку України
17 вересня, 22:10
Усик зустрівся із Сибігою в Польщі після інциденту із затримунням в аеропорту
Сибіга розкрив деталі затримання Усика в аеропорту Кракова
18 вересня, 02:09

Соціум

Нідерланди повернуть українських чоловіків призовного віку
Нідерланди повернуть українських чоловіків призовного віку
Ізраїль 15 років готував таємну операцію з підриву пейджерів у Лівані
Ізраїль 15 років готував таємну операцію з підриву пейджерів у Лівані
Швейцарія може запровадити платіжні картки для біженців
Швейцарія може запровадити платіжні картки для біженців
У Тбілісі вбито відому трансгендерну жінку
У Тбілісі вбито відому трансгендерну жінку
Курська операція змінила хід війни – британський експерт
Курська операція змінила хід війни – британський експерт
Під Москвою горить один з найбільших складів Росії (відео)
Під Москвою горить один з найбільших складів Росії (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
Військовий, кавалер «Золотого хреста» сідає в тюрму
60K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
20K
The New York Times пояснила, як у «Хезболли» опинилися пейджери з вибухівкою
11K
Транзит газу в обмін на АЕС. Експерт пояснив, як треба домовлятися українській владі
5230
Глава МЗС Польщі пропонує віддати Крим під мандат ООН: реакція Меджлісу

Новини

Сонячно та до 22°C тепла: прогноз погоди на 20 вересня
Сьогодні, 05:00
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Як маскуються іранські ракети «Фатх», які були передані Росії. Пояснення експерта
Вчора, 16:18
Купа брухту та «мінус» спостережний пункт: прикордонники показали, як нищать окупантів
Вчора, 12:36
МЗС Польщі запропонувало передати Крим ООН, щоб провести там «чесний референдум»
Вчора, 10:32
Без опадів та до 26°С тепла: прогноз погоди на 19 вересня
Вчора, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua