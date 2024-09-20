Нідерланди повернуть українських чоловіків призовного віку

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф пообіцяв знайти важелі, які допоможуть повернути додому військовозобов’язаних українських чоловіків

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф пообіцяв знайти способи стимулювати повернення українських чоловіків призовного віку додому. Він підкреслив, що мова не йде про силові методи, а скоріше про заохочення.

Як пише видання De Volkskrant, відповідну заяву Схоф зробив під час обговорення міграційної політики у парламенті, відповідаючи на питання лідера «Партії Свободи» Герта Вілдерса. Про строки повернення українців не йшлося. Поки говорили лише про необхідність розробки механізму повернення.

У виданні зазначили, що станом на осінь минулого року у Нідерландах проживало понад 19 тис. українських чоловіків призовного віку. Загалом у муніципалітетах країни було зареєстровано близько 39 тис. чоловіків з України. При цьому кількість жінок, які знайшли прихисток у Нідерландах, складає 63 тис.



