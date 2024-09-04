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Рада готує звільнення низки міністрів: нардеп розповів деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Рада готує звільнення низки міністрів: нардеп розповів деталі
Парламент готує кадрові ротації
фото: з відкритих джерел

Комітети Ради має погодити звільнення міністрів, а потім відбудеться голосування в залі парламенту 

Сьогодні, 4 вересня, на засіданні Верховної Ради очікується звільнення шести міністрів та голови Фонду державного майна України. Наразі засідають профільні комітети, які мають погодити звільнення посадовців. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Як повідомив Железняк, сьогодні комітети Ради мають погодити звільнення міністрів, а потім відбудеться голосування в залі парламенту. Нардеп Гончаренко уточнює, що засідання комітетів вже йде, але в більшості випадків, міністри, які написали заяви, на засідання профільних комітетів просто не прийшли

Железняк додав, що порядок денний сьогодні наступний:

  • звільнення голови ФДМУ Віталія Коваля;
  • звільнення Ірини Верещук з посади віцепремʼєр міністера з питань реінтеграції тимчасово територій;
  • звільнення Ольги Стефанішиною з посади віце-прем'єр міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
  • звільнення Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля;
  • звільнення Дениса Малюськи з посади міністра юстиції;
  • звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ;
  • звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

«Далі сьогодні фракція Слуг і формальне винесення кандидатури + президент подає нового голову МЗС. Завтра відповідно призначення», – додав Железняк.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшла заява про відставку міністра закордонних  справ Дмитра Кулеби. 

Нагадаємо, Ростислав Шурма йде з посади заступника голови Офісу Президента.  Також 3 вересня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина написала заяву про звільнення з посади.

Теги: Верховна Рада міністр звільнення

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