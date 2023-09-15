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Міністр оборони Китаю безслідно зник після поїздки до Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Міністр оборони Китаю безслідно зник після поїздки до Росії
Місце перебування Лі Шанфу невідоме
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу не з'являвся на публіці багато тижнів

Ще один високопоставлений чиновник з Китаю раптово зник і не з'являється на публіці. Про це пише Reuters із посиланням на трьох чиновників, знайомих із ситуацією.

Міністр оборони КНР Лі Шанфу не з'являвся на публіці два тижні і раптово відмовився від зустрічі з керівниками оборонних відомств В'єтнаму.  Лі повинен був взяти участь у щорічній нараді з питань співробітництва в галузі оборони, яку В'єтнам проводить на своєму кордоні з Китаєм 7-8 вересня, але зустріч була відкладена після того, як Пекін повідомив Ханою за кілька днів до заходу, що міністр нездоровий.

Різке скасування поїздки Лі відбулось після незрозумілої заміни колишнього міністра закордонних справ Цинь Гана, який також довго був відсутній на публіці, і також після перестановок у керівництві елітних Ракетних військ Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

Цікаво, що міністром оборони Китаю Лі Шанфу було обрано у березні 2023 року. Призначення 65-річного генерала затвердили Загальнокитайські збори народних представників. Він ще із 2018 року перебуває під санкціями США за те, що купив у російського «Рособоронекспорту» бойові літаки та обладнання. 

Нагадаємо, востаннє колишній глава МЗС КНР з'являвся на публіці 25 червня – тоді він провів зустріч із заступником глави МЗС Росії Андрієм Руденком у Пекіні. Колишній голова відомства не з'являвся на публіці майже місяць. Цинь Ган очолив МЗС Китаю наприкінці грудня 2022 року, а 18 липня таємничо був усунений з посади. Того ж дня зовнішньополітичне відомство КНР видалило зі свого сайту та сторінки у соціальній мережі WeChat усі повідомлення, в яких фігурувало ім'я Цінь Гана.

Китайські чиновники спочатку заявили, що відсутність Цинь Гана на публіці була спричинена станом здоров'я. Місце Цинь Гана знову зайняв керівник канцелярії Комісії із закордонних справ, член Політбюро ЦК Компартії КНР Ван І, який очолював китайське міністерство закордонних справ із 2013 по 2022 рік.

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Теги: росія міністр Китай чиновник

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