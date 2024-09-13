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Китай вперше за 46 років підіймає пенсійний вік: причина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Китай вперше за 46 років підіймає пенсійний вік: причина
Пенсійний вік у Китаї один із найнижчих у світі
фото з відкритих джерел

Китай почне підіймати пенсійний вік вже з початку наступного року

Китай підвищує пенсійний вік, зокрема зміни торкнулись як чоловіків, так і жінок. Причиною такого рішення, вперше з 1978 року, є намагання сповільнити скорочення робочої сили. Про це повідомляє Bloomberg.

Так, для чоловіків пенсійний вік буде підвищено з 60 до 63 років, для жінок, рядових працівниць, із 50 до 55 років, жінок на керівних посадах з 55 до 58 років.

Підіймати пенсійний вік розпочнуть із 1 січня 2025 року, але не для всіх одразу: процес розтягнутий на 15 років.

Також для китайців, які працюють, збільшать суму обов'язкових відрахувань на пенсійні виплати, але їх доведеться платити 20 років, а не 15 років, як сьогодні. Це нововведення набуде чинності з 2030 року.

Видання зазначає, що пенсійний вік у Китаї один із найнижчих у світі, це тоді як з 2000 року середня тривалість життя в Китаї зросла з 71 до 78 років у 2021 році.

Китай стикається з демографічною проблемою, коли різке старіння населення супроводжується стрімким спадом народжуваності. Крім того, велика кількість пенсіонерів - це навантаження на державні фінанси. 

Очікується, що до 2035 року люди віком 65 років і старші становитимуть 30% населення Китаю порівняно з 14,2% у 2021 році.

Нагадаємо, економічна криза в Китаї турбує громадян. Пекін боїться вдаватися до більш сміливих заходів з підтримки економіки. Протести в Китаї зростають, оскільки наслідки уповільнення економіки турбують громадян.

В другому кварталі кількість випадків незгоди збільшилася на 18% порівняно з тим самим періодом минулого року. Більшість подій пов'язана з економічними питаннями. При цьому з них 44% стосувалися трудових відносин, а 21% були пов'язані з ображеними домовласниками. Фізичні протести придушуються і стримуються спостереженням і контролем інтернету, посиленим за президента Сі Цзіньпіна. Такі заворушення навряд чи загрожують режиму.

Населення Китаю стикається з уповільненням економічного зростання. Криза у сфері нерухомості, торговельна війна зі США, репресії в приватному секторі та дороговартісні блокування у зв'язку з пандемією – негативно позначилося на зростанні економіки країни.

Як повідомлялося, за останні п'ять кварталів зростання економіки Китаю сповільнилося до найнижчого рівня. Це пов’язано зі зниженням роздрібного продажу. За даними Національного бюро статистики, ВВП країни у другому кварталі зріс на 4,7% порівняно з тим самим періодом роком раніше.

До слова, для багатьох компаній з Європи бізнес у КНР стає менш привабливим. Кількість ризиків збільшується, а вигод дедалі менше, йдеться у дослідженні, проведеному Торговою палатою ЄС у Пекіні.

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Теги: пенсійна система пенсія пенсіонери робота Китай

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