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Зеленський анонсував надходження додаткових систем ППО для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський анонсував надходження додаткових систем ППО для України
Зеленський та Пісторіус відвідали 21-шу ракетну групу сил ППО Німеччини
скріншот з відео

Україна очікує на позитивний результат щодо отримання 2 – 3 систем ППО

Україна отримає нові системи протиповітряної оборони від партнерів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільній конференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Зокрема, Зеленський та Пісторіус відвідали 21-шу ракетну групу сил ППО Німеччини.

«Ми працюємо з партнерами. З США та іншими європейськими союзниками. Поки не хочу говорити, з ким саме з Європи ведуться переговори, бо ще чекаємо на підтвердження відповідних рішень. Очікуємо на позитивний результат щодо отримання 2 – 3 систем ППО найближчим часом», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, незабаром міжнародні партнери публічно повідомлять про поставку Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Раніше стало відомо, що Італія відправить Україні другу франко-італійської систему протиповітряної оборони Samp/T.

До слова, влада Німеччини обговорює можливість відправки в Україну ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot.

За інформацією джерел Bloomberg, ще одна система Patriot має доповнити три батареї від Німеччини, дві з яких уже в Україні, а третю – Берлін обіцяв надати у квітні. Співрозмовники Bloomberg зазначають, що остаточного рішення щодо передачі четвертої системи ППО у Німеччині поки що не ухвалили.

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Теги: президент Володимир Зеленський системи ППО Німеччина

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