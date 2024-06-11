Зеленський анонсував надходження додаткових систем ППО для України

Україна очікує на позитивний результат щодо отримання 2 – 3 систем ППО

Україна отримає нові системи протиповітряної оборони від партнерів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільній конференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Зокрема, Зеленський та Пісторіус відвідали 21-шу ракетну групу сил ППО Німеччини.

«Ми працюємо з партнерами. З США та іншими європейськими союзниками. Поки не хочу говорити, з ким саме з Європи ведуться переговори, бо ще чекаємо на підтвердження відповідних рішень. Очікуємо на позитивний результат щодо отримання 2 – 3 систем ППО найближчим часом», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, незабаром міжнародні партнери публічно повідомлять про поставку Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Раніше стало відомо, що Італія відправить Україні другу франко-італійської систему протиповітряної оборони Samp/T.

До слова, влада Німеччини обговорює можливість відправки в Україну ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot.

За інформацією джерел Bloomberg, ще одна система Patriot має доповнити три батареї від Німеччини, дві з яких уже в Україні, а третю – Берлін обіцяв надати у квітні. Співрозмовники Bloomberg зазначають, що остаточного рішення щодо передачі четвертої системи ППО у Німеччині поки що не ухвалили.