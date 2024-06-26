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Удар по Дергачах під Харковом: рятувальники показали наслідки (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Удар по Дергачах під Харковом: рятувальники показали наслідки (фото)
Зафіксовано загоряння на території одного з приватних домоволодінь
фото: преслужба ДСНС

За попередніми даними постраждало дев'ятеро осіб

Сьогодні, 26 червня, Росія завдала авіаудару по населеному пункту Дергачі, що у Харківській області. Вже відомо про постраждалих, серед яких є діти. Наслідки авіаудару показала служба ДСНС.

Удар по Дергачах під Харковом: рятувальники показали наслідки (фото) фото 1

Як повідомили рятувальники, у результаті ударів керованими авіабомбами по житловому сектору міста Дергачі було пошкоджено житлові будівлі за різними адресами.

Удар по Дергачах під Харковом: рятувальники показали наслідки (фото) фото 2

Також зафіксовано загоряння на території одного з приватних домоволодінь – горіла господарча споруда. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За попередніми даними, в результаті авіаудару постраждали 9 людей.

Удар по Дергачах під Харковом: рятувальники показали наслідки (фото) фото 3

Як повідомлялося, сьогодні вдень російські загарбники завдали ударів по місту Харків та прилеглих населених пунктах. Було завдано авіаударів по Дергачівській громаді, росіяни атакували житловий сектор.

Теги: Харківщина ДСНС обстріл

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