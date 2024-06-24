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Дніпропетровщина: ворог вдарив по медзакладах і приватних будинках (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Дніпропетровщина: ворог вдарив по медзакладах і приватних будинках (фото)
У результаті обстрілів найбільше постраждав Нікополь
фото: Сергій Лисак/телеграм

У Мирівській громаді пошкоджена лінія електропередач

У ніч на 24 червня на Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак поранено 66-річну жінку та зафіксовано значні матеріальні збитки в області. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Дніпропетровщина: ворог вдарив по медзакладах і приватних будинках (фото) фото 1

Ворог продовжував активність на Дніпропетровщині, наносячи удари з артилерії і використовуючи дрони-камікадзе. У результаті обстрілів найбільше постраждав Нікополь.

Також у Мирівській громаді пошкоджена лінія електропередач.

Серед постраждалих є 66-річна жінка, яку госпіталізували зі станом середньої тяжкості.

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Крім того, агресор поцілив по медичних установах: дві будівлі медзакладу отримали пошкодження. Додатково було знищено приватний будинок, господарську споруду та теплицю.

Теж руйнувань зазнали 15 осель та 14 господарських споруд, а також пошкоджено магазин і два авто. Обстріл також зачепив лінії електропередач та газогони.

Нагадаємо, як заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, ситуація на сході України лишатиметься складною щонайменше місяць, але «Армагеддону не буде». За словами Буданова, відповіддю на російську перевагу в живій силі є технології ведення бойових дій, у яких Україна стала світовим лідером. Зокрема, замінюючи людей на полі бою, де це можливо, новими варіантами безпілотників та засобами радіоелектронної боротьби.

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Теги: Дніпропетровщина обстріл

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