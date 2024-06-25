Окупанти випробовують на Харкові модифіковані боєприпаси – ОВА
Росіянам дедалі складніше використовувати ракетні системи
Російські загарбники атакують Харків модифікованими боєприпасами, використовуючи місто як плацдарм для своїх тренувань. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Ворог не зупиняється, а постійно випробовує модифіковані боєприпаси, використовуючи місто Харків як плацдарм для своїх тренувань», – зазначив він.
Синєгубов каже, що армія РФ «намагається адаптуватися і весь свій мотлох, який перебуває на складах», використовувати проти мирного цивільного населення.
«Ми мали перший удар по місту Харків у неділю, по території приватної школи. Це був КАБ-250. Боєприпас був з крилами, з GPS-модулем», – розповів глава ОВА.
Очільник ОВА також зазначив, що ворогу дедалі стає все дорожче і складніше використовувати ракетні системи, наприклад «Калібри», які коштують близько $10 млн.
Саме тому росіяни почали використовувати для ударів по Харкову УМПБ 30-Д. Їхня вартість близько $100 тис., а після модифікації, можливо, трохи більше.
Нагадаємо, сьогодні зранку, 25 червня, російські загарбники завдали ударів по Харкову.
Раніше 24 червня окупанти вдарили по Харкову КАБами. Перед тим у Харкові пролунала серія вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.
За даними інституту вивчення війни, українські сили контратакували і нещодавно відновили деякі тактичні позиції на північний схід від Харкова. На геолокаційних записах, опублікованих 24 червня, показано, як українські сили ведуть вогонь зі стрілецької зброї по російських військах у північно-східному Вовчанську (на північний схід від Харкова), що вказує на те, що українські сили відновили обмежені позиції.
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