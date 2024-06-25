Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти випробовують на Харкові модифіковані боєприпаси – ОВА

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Окупанти випробовують на Харкові модифіковані боєприпаси – ОВА
Росіяни почали використовувати для ударів по Харкову УМПБ 30-Д
фото з відкритих джерел

Росіянам дедалі складніше використовувати ракетні системи

Російські загарбники атакують Харків модифікованими боєприпасами, використовуючи місто як плацдарм для своїх тренувань. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Ворог не зупиняється, а постійно випробовує модифіковані боєприпаси, використовуючи місто Харків як плацдарм для своїх тренувань», – зазначив він.

Синєгубов каже, що армія РФ «намагається адаптуватися і весь свій мотлох, який перебуває на складах», використовувати проти мирного цивільного населення.

«Ми мали перший удар по місту Харків у неділю, по території приватної школи. Це був КАБ-250. Боєприпас був з крилами, з GPS-модулем», – розповів глава ОВА.

Очільник ОВА також зазначив, що ворогу дедалі стає все дорожче і складніше використовувати ракетні системи, наприклад «Калібри», які коштують близько $10 млн.

Саме тому росіяни почали використовувати для ударів по Харкову УМПБ 30-Д. Їхня вартість близько $100 тис., а після модифікації, можливо, трохи більше.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 25 червня, російські загарбники завдали ударів по Харкову.

Раніше 24 червня окупанти вдарили по Харкову КАБами. Перед тим у Харкові пролунала серія вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.

За даними інституту вивчення війни, українські сили контратакували і нещодавно відновили деякі тактичні позиції на північний схід від Харкова. На геолокаційних записах, опублікованих 24 червня, показано, як українські сили ведуть вогонь зі стрілецької зброї по російських військах у північно-східному Вовчанську (на північний схід від Харкова), що вказує на те, що українські сили відновили обмежені позиції.

Читайте також:

Теги: ракета війна росія Харків Олег Синєгубов обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Буданов назвав один із основних аспектів, чому РФ не йде на нову відкриту хвилю мобілізації
Буданов пояснив, чому Путін досі не оголосив мобілізацію в РФ
22 червня, 08:16
Дуда обговорить із Сі Цзіньпіном економічні відносини та мир в Україні
Президент Польщі летить до Китаю, аби говорити про мир в Україні
21 червня, 12:33
Кабмін розширив коло осіб, які матимуть право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі воїна
Уряд розширив право на виплати у разі загибелі військового
18 червня, 22:20
Замість стартових сторінок на російських сайтах з’явилося зображення стилізованої труни у вигляді матрьошки
Військові кібери зламали сервери компаній, які допомагають РФ воювати проти України
12 червня, 15:53
Рада прийняла у першому читанні закон, через який уже з 1 липня 2024 року різко збільшується вартість бензину та дизеля для споживачів – як для промисловості
Асоціації власників малого та середнього бізнесу попередила про наслідки підвищення акцизів на пальне
12 червня, 13:38
Відбулося 85 бойових зіткнення з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2024 року
8 червня, 00:05
У разі війни у Німеччині повертається обов'язкова служба для призовників
Уряд Німеччини розробив план дій на випадок війни
6 червня, 18:00
Влада Запоріжжя вже відновлює будинки, пошкоджені російськими загарбниками
Голова Запорізької ОВА пояснив, чому потрібно відновлювати зруйновані будинки під час війни
31 травня, 17:00
За словами глави Мін'юсту, засуджені воюватимуть у штурмових підрозділах
Мін’юст повідомив, в яких підрозділах служитимуть засуджені
27 травня, 21:22

Події в Україні

Повернення українських захисників з полону: зворушливі розмови із рідними (відео)
Повернення українських захисників з полону: зворушливі розмови із рідними (відео)
У Києві повітряна тривога тривала пів години
У Києві повітряна тривога тривала пів години
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Окупанти випробовують на Харкові модифіковані боєприпаси – ОВА
Окупанти випробовують на Харкові модифіковані боєприпаси – ОВА
Україна повернула 90 захисників з російського полону
Україна повернула 90 захисників з російського полону
Запобіжний захід Тищенку та переговори про вступ України до ЄС. Головне за 25 червня
Запобіжний захід Тищенку та переговори про вступ України до ЄС. Головне за 25 червня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Атака на Білгород, деталі безпекової угоди з ЄС: головне за ніч
13K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
7728
Годинник, який знайшли у нардепа Тищенка під час обшуку, коштує понад 2 млн грн
7297
Втрати ворога станом на 25 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
5654
Зеленський на п'ять років запровадив санкції проти олігарха Новинського: деталі
4875
Перепризначення пільг та субсидій: кому необхідно оновити дані у Пенсійному фонді

Новини

Присвоєння коштів «Укрзалізниці»: НАБУ викрило схему на 17 млн гривень
Сьогодні, 22:43
Дітей з окупованих територій змушують виготовляти сухпаї для ворожої армії – ЦНС
Сьогодні, 07:03
Удари FPV-дронами, обстріли з мінометів: підсумки доби у прикордонній з РФ Сумщині
Сьогодні, 05:44
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці
Сьогодні, 04:19
Як має відбуватися мобілізація медиків: роз'яснення МОЗ
Сьогодні, 04:07
Ворожі війська просунулися в Красногорівці – ситуація на Донбасі від DeepState
Сьогодні, 03:13

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua