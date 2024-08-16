У парламенті Туреччини сталася масова бійка (відео)

Лідером «Партії справедливості та розвитку» є чинний президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган

Сьогодні, 16 серпня, у турецькому парламенті сталася масова бійка. Депутати почубилися через критику турецької влади опозиційним депутатом. Про це повідомляє TBMM.

Зазначається, що парламент Туреччини зібрався на позачергове засідання для того, щоб вирішити питання депутатського статусу Джана Аталая. Він відбуває 18-річне ув'язнення у справі про протести проти забудови Стамбула 2013 року. Однак зміг успішно балотувався з в'язниці на парламентських виборах від «Робітничої партії Туреччини».

Під час виступу з трибуни його колега Ахмет Шик вигукнув на адресу депутатів від «Партії справедливості та розвитку» – «У вас геть немає сорому!». Після вимушеної перерви Шик знову почав критикувати владу – і розпочалася бійка.

Варто зауважити, що лідером «Партії справедливості та розвитку» є чинний президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

У парламенті Туреччини сталася масова бійка через критику партії Ердогана pic.twitter.com/66bS0vnNIi — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 16, 2024

На відео, яке поширюється у соцмережах, видно, як депутат від «Партії справедливості та розвитку» Алпай Озалан б'є Шика, коли той стоїть за трибуною, і як Шик падає на землю. В цей момент інші депутати поспішають втрутитися і між ними починається бійка.

47-річний Джан Аталай є одним із учасників справи, пов'язаної з масовими протестами проти уряду Реджепа Таїпа Ердогана у 2013 році, які почалися через проєкт перебудови центру Стамбула і охопили інші міста Туреччини.

Тоді Ердоган жорстоко розігнав протести, після чого почались переслідування Аталая та ще одного з організаторів - бізнесмена та дисидента Османа Кавалу.