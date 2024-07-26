У Туреччині знайдено «список покупок», якому 3500 років (фото)

Клинописна табличка проллє світло на економіку та державний устрій пізньої бронзової доби

Археологи, які ведуть розкопки кургану Аччана, також відомого як Ескі Алала, у Туреччині, виявили клинописну табличку віком 3500 років. Коли дослідники розшифрували текст, написаний на ній, він виявився стародавнім переліком покупок. Про це пише Gazete Duvar.

Курган Аччана розташований у місті Алала у південній турецькій провінції Хатай. Міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Ерсой розповів, що археологи виявили клинописну табличку під час реставраційних робіт у старому місті Алала.

У своїй заяві у своєму акаунті в соцмережі X Ерсой заявив, що, згідно з першими дослідженням клинописна табличка, яка датується 15 століттям до нашої ери, містить записи про велику кількість покупок меблів. Він написаний аккадською мовою – мертвою мовою, якою говорили в давній Месопотамії.

Клинописну табличку знайшли на території турецької провінції Хатай

«Ми віримо, що ця табличка, вагою 28 грамів, запропонує новий погляд на економічну структуру та державну систему пізньої бронзової доби».

Anadolu’nun zengin mirasını gelecek nesillere taşımak üzere büyük bir titizlikle çalışıyoruz.



Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde "Eski Alalah" olarak bilinen Aççana Höyük’te süren çalışmalarda oldukça önemli bir tablet gün ışığına kavuştu.



İlk okumalara göre M.Ö. 15'inci yüzyıla… pic.twitter.com/vW9gqbgZwQ — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) July 22, 2024

У свою чергу дослідники заявляють, що знахідка привертає увагу своїми розмірами від 4,2 до 3,5 сантиметрів, товщиною 1,6 сантиметрів і вагою 27,85 грамів.

Клинопис, що характеризується клиноподібними відбитками, був важливим засобом спілкування в давнину. Аккадці використовували фонетичний підхід, записуючи свою мову шумерськими фонетичними знаками.

Дослідники вважають, що перші рядки таблички фіксують купівлю великої кількості дерев’яних столів, стільців і табуретів, а також хто їх купив або кому вони були подаровані.

Раніше під час митного контролю міжнародного поштового відправлення київські митники вилучили з посилки, яка прямувала до США, три археологічні артефакти з 6 тисячоліття до н.е. Зазначається, що відшліфовані камені з чіткими гранями митники виявили у посилці, яка прямувала з Кривого Рогу до США.