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Стрілець із Туреччини став зіркою інтернету, виступивши на Олімпіаді без екіпірування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Стрілець із Туреччини став зіркою інтернету, виступивши на Олімпіаді без екіпірування
Турецький стрілець виступає на Олімпіаді вже не вперше
фото: Eurosport

Виступ 51-річного турецького стрільця на Олімпіаді вразив користувачів у Інтернеті

Стрілець із Туреччини Юсуф Дікеч виграв срібло на Олімпіаді-2024 з мінімальним спорядженням. Його виступ став вірусним у соцмережі ТікТоk. Користувачі виступ Юсуфа Дікеча почали називати «Кілером з Олімпіади».

51-річний турок Юсуф Дікеч у фіналі змішаного командного заліку зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 метрів стріляв у розслабленій позі, тримаючи руку в кишені.

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На відміну від олімпійців, які використовують навушники для шумоподавлення та антивідблискові окуляри, що прикривають одне око для кращої точності, Дікеч вийшов у берушах, окулярах для зору і дивився двома очима в ціль. 

Турецький стрілець працював у жандармерії
Турецький стрілець працював у жандармерії

У результаті Туреччина забрала срібло. Золото дісталося Сербії. Дікеч – офіцер турецької жандармерії у відставці. Це його п'яті Олімпійські ігри та перша медаль. Його перша поява відбулася в Пекіні в 2008 році.

«Я зайнявся стрільбою після того, як почав працювати унтер-офіцером у Головному командуванні жандармерії», – сказав він, згідно з його олімпійським профілем. Він також сказав, що вірить у філософію: «Успіх не приходить із руками в кишенях».

Стрілець із Туреччини став зіркою інтернету, виступивши на Олімпіаді без екіпірування фото 1

Його стиль і перемога викликали хвилю захоплення та жартівливих спекуляцій у соціальних мережах.

«Туреччина надіслала 51-річного хлопця без спеціальних лінз, окулярів або захисту вух і забезпечила собі срібну медаль», – йдеться в одному з коментарів на X.

«Я пізнаю навченого вбивцю, коли бачу його», – підключився інший користувач.

Один жартома запитав: «Туреччина послала вбивцю на Олімпіаду?». «Божевільна аура», – йдеться у наступному дописі. «51-річний Юсуф Дікеч з Туреччини прийшов на Олімпійські ігри для стрільби без спеціальних лінз, без захисту вух… Рука в кишені й очі відкриті… І випадково забрав додому срібну медаль».

Нагадаємо, Сергій Куліш 1 серпня став срібним призером Олімпіади у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень з відстані 50 метрів. Він змагався в дуже конкурентному фіналі, у якому також боролися за медалі чинний світовий рекордсмен фіналів Лю Юкун, призери етапів Кубка світу Їржі Привратський та Лукас Бернард Денніс Крис, чинний чемпіон Європи Йон-Херман Хег та володар золота світової першості у 2018 році Томаш Бартнік. 

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Теги: Туреччина Олімпіада кілер скандал перемога олімпійські ігри медалі

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