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Bloomberg повідомив, як ЄС збирається протидіяти наслідкам мит Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Bloomberg повідомив, як ЄС збирається протидіяти наслідкам мит Трампа
Дональд Трамп планує оголосити про впровадження наймасштабніших торгівельних обмежень за останнє століття
фото: depositphotos.com

Європейський Союз готує пакет надзвичайних заходів, аби підтримати сектори економіки, які постраждають найбільше

Європейський Союз готує пакет надзвичайних заходів, призначених для підтримки галузей економіки, які постраждають від майбутніх мит США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Bloomberg.

Зазначається, що Європейська комісія працює над короткостроковими пропозиціями для підтримки окремих галузей економіки, які постраждають від тарифів. Їх супроводжуватимуть реформи й підвищення конкурентоспроможності, а також поліпшення функціонування єдиного ринку Євросоюзу.

Крім того, ЄС готує позицію для переговорів зі США після набуття чинності тарифів, яка також передбачатиме можливості для взаємного компромісу – наприклад у сфері інвестицій чи послаблення регулювання.

Тим часом Євросоюз не планує оголошувати негайну відповідь на американські тарифи задля оцінки їхнього впливу.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що взаємні тарифи стосуватимуться всіх країн.

Раніше президент США оголосив про введення 25% мита на всі автомобілі, що імпортуються до Сполучених Штатів. Однак це правило не застосовуватиметься, якщо виробництво буде перенесене до США.

Після цієї заяви акції провідних автовиробників США на позабіржових торгах різко впали. Нові мита майже напевно збільшать вартість імпортних автомобілів для споживачів. Водночас жоден автомобіль, що експлуатується в США, не складається виключно з деталей, вироблених у країні.

Згодом стало відомо, що Європейський Союз збирається вжити заходів у відповідь на запровадження президентом США Дональдом Трампом 25% мита на імпорт усіх автомобілів. Проте Брюссель все ж сподівається знайти взаємовигідне рішення завдяки перемовинам з президентом Дональдом Трампом.

За словами президентки Єврокомісії, вона розуміє намір США зміцнити свою економіку та провести повторну індустріалізацію. Однак, це хоче зробити і ЄС. Фон дер Ляйєн вважає, що мита лише підвищать інфляцію та змусять американські заводи платити більше за комплектуючі, що призведе до втрати робочих місць.

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Теги: тарифи США Європейський союз

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