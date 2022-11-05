У Польщі стартували масштабні військові навчання

Навчання «Пума-22» є найбільшими військовими маневрами країн Вишеградської групи в цьому році

У навчаннях «Пума-22» беруть участь майже 2 тис. військовослужбовців із шести країн світу

Сьогодні, 5 листопада, у Польщі розпочалися військові навчання «Пума-22», які є найбільшими військовими маневрами країн Вишеградської групи в цьому році. Про це повідомив майор Пшемислав Ліпчинський, прессекретар 18-ї механізованої дивізії.

Крім підрозділів країн Вишеградської групи, у навчаннях беруть участь підрозділи союзників з Великої Британії та США. Основним виконавцем навчань є 21-а окрема гірськострілецька бригада, але до участі у навчаннях залучаються також інші підрозділи зі складу 18-ї окремої механізованої дивізії. У маневрах беруть участь майже 2 тис. військовослужбовців та близько 300 одиниць техніки.

«Навчання триватимуть до 9 листопада. У них беруть участь військовослужбовці з Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини, а також союзники зі США та Великої Британії, які перебувають на Підкарпатті у зв'язку з ситуацією за нашим східним кордоном», – зазначили у пресслужбі 18-ї ОМБр.

У повідомленні зазначається, що метою навчань є покращення взаємосумісності військ, що беруть участь у навчаннях, а також перевірка здатності планувати, організовувати та проводити тактичні операції у взаємодії з союзниками.

За словами майора Ліпчинського, сценарії включають, наприклад, проведення маневреної оборони, форсування водної перешкоди на річці Сян, проведення ліквідації забруднення хімічними підрозділами, перевірку процедур виклику артилерії на вогонь (Call For Fire) та медичної евакуації (MEDEVAC), а також інтегроване гасіння пожежі. Завдання будуть виконуватися вдень і вночі.

«Ми зосереджені на посиленні оперативної сумісності та розбудові довіри між військовослужбовцями з Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Великої Британії та США, які беруть участь у спільних навчаннях», – додав він.

Цьогорічні навчання, як зауважив Ліпчинський, матимуть дещо інший характер та сценарій. Навчання спиратимуться на досвід та уроки, отримані під час війни в Україні.

У навчаннях беруть участь переважно бронетанкові та механізовані підрозділи Сухопутних військ, але задіяні й інші роди військ – артилеристи, сапери, хіміки, зенітники та розвідники.

Майор Ліпчинський зазначив, що один з епізодів навчань передбачає спільні стрільби бронетанкових підрозділів Польщі, Великої Британії та Чехії.

«Спільний вогонь на навчаннях вестимуть польські танки «Леопард», британські «Челленджери» та чеські танки Т-72 за підтримки мотопіхоти, артилерії та авіації Повітряних сил», – сказав він.

Паралельно з навчаннями «Пума-22», які є тактичними навчаннями з військами, проходять командно-штабні навчання: «Система-22», «Гепард-22» та «Сян-22».

«Саме командування та штаби відпрацьовують рішення щодо того, що буде відбуватися на театрі бойових дій. Використовуючи аналогію з людським організмом, можна сказати, що командно-штабні навчання – це тренування мозку, а на тактичних навчаннях з військами – тренування м'язів», – сказав Ліпчинський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що польський генерал Пьотр Тритек, який зараз є командиром 11-ї Люблінської бронекавалерійської дивізії, очолив місію ЄС з навчання українських військовослужбовців.

Також повідомлялося, що уряд Австралії передає українській армії 30 бронеавтомобілів Bushmaster, а також приєднається до програми навчання ЗСУ.