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Місію ЄС з навчання українських військових очолив польський генерал

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Місію ЄС з навчання українських військових очолив польський генерал
Пьотр Тритек є командиром 11-ї Люблінської бронекавалерійської дивізії
фото: PAP

Оперативне командування місії розташовуватиметься на полігоні Нова Демба Підкарпатського воєводства Польщі

Польський генерал Пьотр Тритек, який зараз є командиром 11-ї Люблінської бронекавалерійської дивізії, очолив місію ЄС з навчання українських військовослужбовців. Відповідне рішення прийняв Комітет із питань політики та безпеки (COPS) ЄС, передає Rmf24.pl.

Підготовка українських військових концентруватиметься на штабних навчаннях, тренуваннях з організації матеріально-технічного забезпечення, надання медичної допомоги, а також підготовці української армії до дій у разі застосування біологічної, хімічної або ядерної зброї.

Оперативне командування місії розташовуватиметься на полігоні Нова Демба Підкарпатського воєводства Польщі (межує з Україною). Ще один оперативний штаб базуватиметься в Німеччині, але лише для тренувальних місій на території країни. Третій штаб місії буде розміщений у Брюсселі, він займатиметься адміністративними питаннями.

Як зазначається, цей нетиповий поділ командних функцій виник через те, що Берлін спочатку не хотів, щоб головне командування місії розташовувалося в Польщі. Аби завершити суперечку вирішено розподілити командування місії.

Нагадаємо, триває 247-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області. 

Теги: Польща військові навчання навчання Берлін Бахмут

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