У Судані погоджено тимчасове перемир'я, але бої не вщухають

2 травня в Судані повідомили про нові авіаудари по містах Омдурман і Бахрі

Угода про припинення вогню відбулася на тлі нових повітряних ударів та перестрілок у Хартумі

У Судані армія та воєнізовані Сили швидкого реагування (RSF) погодили нове, більш тривале припинення вогню. Воно має тривати сім днів, режим «тиші» розпочнеться в четвер, 4 травня. Зараз у країні продовжуються бойові зіткнення. Про це повідомляє Reuters.

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Про перемир’я оголосило міністерство закордонних справ Південного Судану, країни-сусіда, що виконує роль посередника. Сторони, що воюють, призначили послів для мирних переговорів.

Зазначається, що угода про перемир’я відбулася на тлі нових повітряних ударів та перестрілок у столичному районі Хартума, які підірвали останнє передбачуване припинення вогню.

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2 травня в Судані повідомили про нові авіаудари по містах Омдурман і Бахрі, розташованих на протилежному від Хартума березі річки Ніл.

Як повідомив телеканал «Аль-Джазіра», військові літаки суданської армії націлилися на позиції RSF, і з Хартума було чути зенітний вогонь.

Попередні обіцянки між суданською армією та воєнізованими формуваннями про режим «тиші» варіювалися від 24 до 72 годин, але в ході конфлікту, який спалахнув між ними в середині квітня, перемир'я постійно порушувалося.

Нинішнє перемир'я мало закінчитися сьогодні, 3 травня. Reuters пише, що наразі невідомо, як діятимуть командувач армії генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан та лідер RSF генерал Мохамед Хамдан Дагало.

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Раніше суданська армія заявляла, що посольство Індії в Хартумі було взято штурмом і пограбовано збройним угрупованням. Про постраждалих не повідомлялося.

Армійські літаки бомбардували підрозділи RSF, що окопалися в житлових кварталах столичного регіону. Також конфлікт охопив західний регіон Дарфура в Судані, де RSF утворилися з племінних ополченців, які разом із урядовими військами билися, щоб придушити повстанців у громадянській війні, що почалася двадцять років тому.

Зазначимо, що бої між збройними силами Судану та Сили швидкого реагування (RSF) почалися 15 квітня. У результаті цих сутичок, за останніми даними ООН, щонайменше 512 осіб загинули та майже 4200 – поранені, хоча реальна кількість вважається набагато більшою. Бойові дії охопили столицю Хартум і більшу частину Омдурмана.

Нагадаємо, що українські розвідники провели в Судані спецоперацію з евакуації українців під назвою «Троянський верблюд».

Як повідомлялося, у Судані було обстріляно турецький евакуаційний літак.