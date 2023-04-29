Сутички в Судані: тривають вуличні бої, обстріляно турецький евакуаційний літак

Незважаючи на триденне продовження угоди про перемир’я, турецький евакуаційний літак був обстріляний, коли він намагався приземлитися

Міністерство оборони Туреччини підтвердило інцидент, не приписуючи провину жодній зі сторін

Вуличні бої та стрілянина загрожують тому, що залишилося від крихкого припинення вогню в Судані, яке зараз висить на волосині. Незважаючи на триденне продовження угоди про перемир’я, турецький евакуаційний літак був обстріляний, коли він намагався приземлитися, пише The Guardian.

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Збройні сили Судану, лояльні до генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана, і його суперники, воєнізоване угруповання Сил швидкої підтримки, обмінялися провиною за інцидент на авіабазі Ваді Сейдна, що розташована у 20 кілометрах на північ від Хартума на західному березі річки Ніл.

Сили швидкої підтримки також неодноразово звинувачували армію Судану у порушенні угоди про припинення вогню, стверджуючи, що вони порушили перемир'я авіаударами та артилерійським обстрілом.

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Міністерство оборони Туреччини підтвердило інцидент, не приписуючи провину жодній зі сторін.

«По нашому евакуаційному літаку С-130 було відкрито вогонь з легкого озброєння», – йдеться в повідомленні. Також повідомляється, що літак благополучно приземлився. «Хоча наш персонал не постраждав, на літаку будуть проведені необхідні перевірки».

За даними ООН, щонайменше 512 людей були вбиті та майже 4200 поранені, хоча реальна кількість вважається набагато більшою. Бойові дії охопили столицю Хартум і більшу частину її міста-побратима Омдурмана, а також надходить все більше повідомлень про насильство в Дарфурі, який давно неспокійний.

За словами речника офісу ООН з прав людини, з понеділка в Дарфурі загинули щонайменше 96 людей у результаті міжобщинного насильства, яке відродилося внаслідок конфлікту. За словами прес-секретаря, звільнення та втеча з принаймні восьми в'язниць, у тому числі п'яти в Хартумі та двох у Дарфурі, додають хаосу. «Ми дуже стурбовані перспективою подальшого насильства серед загальної атмосфери безкарності».

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Дарфурська асоціація адвокатів, група громадянського суспільства, заявила, що бойовики «запускали ракети по будинках» у столиці штату Західний Дарфур, Ель-Генейні. Також повідомляється про вогонь з «гвинтівок, кулеметів і зенітної зброї».

Аналітики протягом кількох днів попереджали, що конфлікт між армією та СШП може спонукати численні інші збройні угруповання використати хаос і звести старі рахунки.

Нагадаємо, раніше, в охопленому протистоянням Судані опівночі почала діяти покликана сприяти гуманітарним зусиллям і евакуації угода про припинення вогню між Збройними силами Судану та Силами швидкого реагування (RSF) за посередництва США.