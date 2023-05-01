Розвідка повідомила деталі рятувальної операції українців у Судані

Більшість українців працювали у Судані в авіаційній галузі і, коли аеропорт перетворився на поле бою, українські громадяни опинилися заблоковані без їжі та води

Українські воєнні розвідники провели у Судані спецоперацію з евакуації українців під назвою «Троянський верблюд». Про це повідомили у Головному управління розвідки Міноборони.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Африканська держава поринула у хаос зі стріляниною, артилерійськими дуелями та застосуванням авіації прямо в містах, зокрема й у Хартумі − столиці Судану, звідки потрібно було швидко рятувати українських громадян», − йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що більшість українців працювали у Судані в авіаційній галузі і, коли аеропорт перетворився на поле бою, українські громадяни опинилися заблоковані без їжі та води.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Діяла група «спецназу» в кількості менше, ніж 10 людей. Порівнюючи з рятувальними операціями США, які залучали гвинтокрили, бронетехніку, «спецназ», або Саудівської Аравії, яка залучала ракетний крейсер у порту Судану, ми діяли самотужки без бронетехніки, авіації та важкого озброєння, адже всі наші сили зараз задіяні на фронті», − розповів один з учасників спецоперації Ярема.

Раніше повідомлялося, що у Судані тривають вуличні бої, обстріляно турецький евакуаційний літак. За даними ООН, щонайменше 512 людей були вбиті та майже 4200 поранені, хоча реальна кількість вважається набагато більшою. Бойові дії охопили столицю Хартум і більшу частину її міста-побратима Омдурмана, а також надходить все більше повідомлень про насильство в Дарфурі, який давно неспокійний.

Нагадаємо, раніше, в охопленому протистоянням Судані опівночі почала діяти покликана сприяти гуманітарним зусиллям і евакуації угода про припинення вогню між Збройними силами Судану та Силами швидкого реагування (RSF) за посередництва США.