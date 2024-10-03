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У Відні пройшли масові протести проти ультраправої партії свободи 

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Відні пройшли масові протести проти ультраправої партії свободи 
Традицію четвергових демонстрацій проти ультраправих в Австрії запровадили у 2000 році
фото з відкритих джерел

У місті відбулись демонстрації проти Австрійської партії свободи, яка вперше у своїй історії перемогла на виборах минулого тижня та має шанси повернутись в уряд

Сьогодні, 3 жовтня, у Відні відбулися масові демонстрації проти Австрійської партії свободи, яка нещодавно здобула перемогу на виборах. Ця подія викликала невдоволення серед громадськості через проросійські та ультраправі позиції партії. За даними PULS 24, у протесті взяли участь від 15 до 17 тис. осіб, які зібралися на центральній вулиці Рінгштрассе та рушили до будівлі австрійського парламенту. Про це повідомляє PULS 24.

Учасники демонстрацій тримали плакати з такими гаслами, як «Голосування за FPÖ – це 1940 рік» та «Ненависть – це не думка». Співорганізатор маршу Марті Губер заявив, що FPÖ є загрозою для безпеки країни як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні.

Ці четвергові демонстрації проти ультраправих мають довгу історію в Австрії. Вперше вони відбулися у 2000 році після утворення коаліції між FPÖ та Австрійською народною партією. У той час на вулиці вийшло понад 150 тис. людей. У 2018 році традицію протестів відновили під гаслом «Знову четвер», коли уряд очолив Себастіан Курц разом з віцеканцлером від FPÖ Гайнцом-Крістіаном Штрахе.

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Теги: Відень Себастіан Курц партії

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