Напередодні виборів поліція Німеччини всерйоз взялась за безпеку політиків

У Німеччині посилять заходи щодо забезпечення безпеки політиків

Поліція Німеччини планує забезпечити додаткову безпеку провідних політичних діячів на тлі наближення парламентських виборів. Про це пише Associated Press.

Так, очільник Федерального відомства кримінальної поліції ФРН Хольгер Мюнх заявив про намір збільшити за два роки кількість приставлених до політиків охоронців: з 500 до 700. Мюнх пояснив це наявністю «як внутрішніх, так і зовнішніх загроз».

Поліція Німеччини забезпечує безпеку низки політичних діячів, зокрема президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмайєра та канцлера Німеччини Олафа Шольца. Крім того, поліцейські відповідають за охорону міністрів, найбільш видатних членів парламенту ФРН.

З 2021 року при владі у ФРН перебуває коаліція на чолі із Шольцем, до неї входять Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), «Зелені» та Вільна демократична партія. Шольц раніше виявляв бажання переобратися на посаду канцлера, проте СДПН поки що не підтвердила його кандидатуру.

Коаліція Шольца, що втрачає популярність, протистоятиме на виборах правопопулістській партії «Альтернатива для Німеччини» та Християнсько-демократичному союзу, представленому правоцентристськими партіями. Нагадаємо, парламентські вибори у Німеччині призначено на 28 вересня 2025 року.

Нагадаємо, соціал-демократична партія Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцом змогла здобути перемогу на виборах у федеральній землі Бранденбург, випередивши ультраправу партію «Альтернатива для Німеччини». За попередніми результатами, SPD отримала 30,9% голосів, тоді як AfD набрала 29,2%.