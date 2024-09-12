Названо парламентську партію, яка збирає найбільші донати для себе під час війни

«Батьківщина» за три місяці цього року отримала майже 1,5 млн грн грошових внесків

Друге й третє місце в рейтингу посіли «Удар» та «Черкащани» відповідно

За три місяці цього року лише 33 політичні партії отримали грошові внески від фізичних або юридичних осіб. Найбільше зібрала партія Юлії Тимошенко «Батьківщина» – майже 1,5 млн грн. Про це йдеться в дослідженні руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі».

Лідирує в рейтингу «Батьківщина» – партія отримала майже 1,5 млн грн грошових внесків. Ще приблизно 700 тис. отримала партія «Удар», більше 280 тис. – маловідома партія «Черкащани». Проте за кількістю внесків лідирують інші політсили. Так, «Народовладдя» отримало понад 470 внесків, а «Демократична сокира» – 118.

«Батьківщина» здебільшого отримувала внески на рахунки місцевих організацій, часто від донорів, повʼязаних із партією. Найбільший внесок у понад 200 тис. грн здійснила депутатка Вінницької обласної ради від «Батьківщини» Наталя Сандул.

Вінницьку обласну організацію партії фінансували також Олена Шмигельська, помічниця нардепа від «Батьківщини» Олега Мейдича, а також Катерина Баркавлова, що, за даними YouControl, входила до керівного складу одразу ряду районних партійних осередків. Серед інших донорів можна знайти як місцевих депутатів від партії, так і членів виборчих комісій у минулому.

Схожа історія відбувалася і з донорами «Батьківщини» в інших регіонах. Так, 150 тис. грн осередку на Житомирщині пожертвував Олександр Дубенко, помічник нардепа від партії Валерія Дубіля. А одну з районних організацій партії у Києві профінансувала компанія «Зелене дерево». Повний тезка керівника компанії Олександр Горбаченко балотувався від «Батьківщини» на місцевих виборах.

Центральний офіс партії мера Києва Віталія Кличка «Удар» продовжує фінансувати керівництво компанії «Алєксєєв, Боярчуков та партнери». Так, Ростислав Сачок та Альона Мостипанська пожертвували партії понад 500 тис. грн. До слова, один із засновників компанії Сергій Алєксєєв нині є нардепом від «Європейської солідарності». А компанія другого засновника Сергія Боярчукова «Альтернатива» декілька років тому, за даними «Слідство.Інфо», допомагала Кличку-молодшому викупити столітній будинок у центрі Києва.

Майже на 100 тис. грн профінансував житомирську обласну організацію «Удару» Роман Левицький. За даними YouControl, він є учасником чи бенефіціаром одразу кількох компаній в області, а з декількома мав звʼязки у минулому. Серед них ряд юридичних осіб, що входять у так звану групу Володимира Старовойта, колишнього депутата Київради. Повʼязані з ним люди фінансували «Слугу народу» на місцевих виборах 2020 року.

А от у партії «Черкащани» донорська картина інакша. Здебільшого її фінансували юридичні особи. Хоча суми внесків порівняно невеликі – переважно йдеться про 10–15 тис. грн: так політсила спромоглася зібрати більше, ніж деякі парламентські партії.

Так, наприклад, компанія «МакЛаут-еДрайв» пожертвувала трохи більше 60 тис. грн. Її засновник Віталій Лаут, черкаський бізнесмен, балотувався від «Черкащан» на місцевих виборах 2020 року, проте не був обраний. А от один із засновників «Умань-Агро», яка пожертвувала ще приблизно 50 тис., Володимир Куліков на тих самих виборах пройшов до Черкаської обласної ради.

Нагадаємо, що депутатка Обухівської райради від партії Юлії Тимошенко «Батьківщина» Анастасія Орлова у центрі Києва майже опівночі керувала своїм авто Мерседес перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння.