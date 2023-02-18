У ЗМІ «злили» текст промови Сунака. Що там про Україну?

Британські журналісти вже знають, про що голова уряду їх країни говоритиме у суботу

Проєкт промови прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака на Мюнхенській безпековій конференції потрапив до ЗМІ, які тепер запевняють, що політик проситиме подвоїти військову підтримку для Києва. Про це пише The Guardian.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами журналістів, очільник уряду закликатиме західних союзників надати Україні «передовий потенціал за стандартами НАТО», необхідний для вигнання російських військ з її землі.

Очікується, що Сунак скаже, що потрібно зробити більше для «зміцнення довгострокової безпеки України» і що лідери повинні «подвоїти» військову підтримку Києва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Очікується, що він також наполягатиме на новому плані захисту суверенітету України в майбутньому від російської агресії та стверджуватиме, що боротьба Києва стосується «безпеки та суверенітету кожної нації».

Промова Сунака на безпековому форумі відбуватиметься на тлі минулотижневого візиту Володимира Зеленського до Лондону.

Тоді уряд Великої Британії оголосив, що країна розширить свою навчальну місію, в рамках якої до Туманного Альбіону вже прибули 10000 українських військових, щоб отримати знання пілотів винищувачів, що, в свою чергу, має стати гарантією для України можливості захищати своє небо за допомогою «тактики НАТО» в майбутньому.

Нагадаємо, що у своєму виступі на Мюнхенській безпековій конференції у п’ятницю, 17 лютого, президент Володимир Зеленський порівняв Україну і Росію із історією про Давида і Голіафа і подякував усім партнерам за зброю та фінансову підтримку. Він також закликав світ пришвидшити допомогу Україні.