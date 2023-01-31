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США готують ще один пакет допомоги Україні

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
США готують ще один пакет допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати вже виділили  на безпекову допомогу Україні $26,7 млрд

У Білому домі заявляють, що США мають незабаром оголосити про ще один пакет допомоги Україні в сфері безпеки. Про це, посилаючись на слова прессекретарки Білого дому Олівії Далтон, пише CNN.

«Я очікую, що ми незабаром оголосимо про додаткову підтримку безпеки», — сказала вона. Прессекретарка ще раз підтвердила слова президента США про неготовність надавати Україні винищувачі F16, але наголосила на тому, що країна знаходиться в «регулярному контакті» з українськими офіційними особами щодо їх потреб. 

CNN пише, що станом на 19 січня Сполучені Штати із початку повномасштабної війни вже виділили  на безпекову допомогу Україні $26,7 млрд.

Нагадаємо, що минулого тижня Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні 31 одиницю бойових танків Abrams M1.

«Ми маємо намір допомогти Україні захистити свою територію та перейти в контрнаступ. Щоб звільнити країну, їм потрібно підвищити свої оборонні здатності... Сьогодні ми виділяємо понад 500 одиниць бронетехніки, а також я оголошую, що ми виділяємо 31 танк Abrams», – заявив тоді президент США.

Теги: США безпека танки допомога ЗСУ

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