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Зеленський визнав, що США зрадили Україну

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський визнав, що США зрадили Україну
Володимир Зеленський розповів про відчуття зради через позицію США
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Президент заявив, що Україна втрачає сильного союзника

Президент України Володимир Зеленський визнав, що почувається зрадженим на тлі політики США. За словами глави держави, Київ втрачає сильного партнера, однак відповідальність за це лежить не на українській стороні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Зеленського британському журналісту Пірсу Моргану.

Під час розмови Зеленський прокоментував позицію президента США Дональда Трампа та висловив припущення, що його радники підштовхують американського лідера до помилкових рішень.

«Якщо ти посередині, то маєш залишатися посередині, а не ставати на неправильний бік. Я думаю, що радники Трампа помиляються. Не знаю, хто підштовхує його на неправильний бік. Це не той бік історії», – наголосив президент.

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Зеленський також підкреслив, що Україна не розглядає власне майбутнє як предмет торгів і не може ставитися до війни як до бізнесової угоди. «Ми не продаємо свою країну. Послухайте, для нас це не бізнес. Це наше життя. Це наша країна, наш дім, наші діти», – заявив глава держави.

Окремо президент висловив жаль через погіршення відносин зі Сполученими Штатами. «Прикро, що ми втрачаємо сильного партнера», – сказав Зеленський. На уточнювальне запитання Пірса Моргана, чи вважає він, що Україна втрачає Америку, Зеленський відповів ствердно. «Так, але не через нас. Ми не можемо бути слабкими», – зазначив президент.

Після цього журналіст прямо запитав Зеленського, чи почувається він зрадженим. «Так», – відповів глава держави. Коментуючи масштабні російські удари по українській енергетиці, Зеленський додав: «Це трохи складніше, ніж просто мої емоції чи почуття. Це залежить не від мене. Наша країна має вижити».

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Теги: США Дональд Трамп політика Володимир Зеленський Україна

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