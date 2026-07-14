Членство в ЄС стало ближчим. Україна відкрила новий переговорний кластер

Віцепрем’єр-міністр Тарас Качка заявив, що ЄС відкрив для України новий етап переговорів про членство

Кластер охоплює зовнішню політику, безпеку, оборону та міжнародну торгівлю

Україна офіційно відкрила переговори з Європейським Союзом за Кластером 6 «Зовнішні відносини». Відповідне рішення було ухвалено 14 липня у Брюсселі під час третьої Міжурядової конференції Україна – ЄС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку.

Кластер 6 охоплює питання зовнішньої політики, безпеки, оборони та міжнародної торгівлі. Його відкриття стало ще одним етапом переговорного процесу щодо майбутнього членства України у Європейському Союзі.

Українська сторона наголосила, що відповідне рішення свідчить про визнання Євросоюзом прогресу України у виконанні критеріїв, необхідних для вступу. Йдеться, зокрема, про проведення реформ, наближення національного законодавства до європейських норм та виконання інших зобов’язань у межах євроінтеграційного процесу.

Україна продовжує адаптувати своє законодавство до стандартів Європейського Союзу. Водночас Київ послідовно узгоджує власну зовнішню політику та санкційні рішення з підходами ЄС.

Такі кроки мають посилити спільний тиск на державу-агресора та поглибити координацію між Україною і країнами Європейського Союзу у сфері міжнародної політики та безпеки.

Українська сторона також зазначила, що держава не лише виконує умови, необхідні для майбутнього членства в ЄС, а й робить вагомий внесок у безпеку європейського континенту.

Відкриття Кластера 6 означає перехід до предметного обговорення відповідності українського законодавства, державної політики та практики вимогам Європейського Союзу у сферах зовнішніх відносин, оборони, безпеки та торгівлі.

Наступним завданням України залишається виконання передбачених реформ і подальше відкриття інших переговорних кластерів. Київ розраховує, що відповідні рішення ухвалюватимуться якнайшвидше.

Українська влада запевнила, що продовжить роботу над усіма необхідними змінами, аби наблизити країну до повноправного членства в Європейському Союзі.

Нагадаємо, 23 червня «Главком» писав, що Угорщина затримала відкриття нових кластерів для України та Молдови, заблокувавши надсилання спільного листа від імені всіх 27 держав-членів. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр пояснив свою позицію тим, що одночасне відкриття всіх кластерів дало б хибний сигнал країнам Західних Балкан.