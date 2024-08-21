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Угорщина надала відповідь ЄС щодо спрощеного в’їзду росіян і білорусів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Угорщина надала відповідь ЄС щодо спрощеного в’їзду росіян і білорусів
З липня Угорщина полегшила умови в'їзду на свою територію для громадян Росії та Білорусі
фото з відкритих джерел

Наголошується, що Угорщина й надалі приділятиме значну увагу захисту національної безпеки та безпеки Шенгенської зони в цілому

Угорщина видаватиме «національні карти» росіянам і білорусам відповідно до нормативної бази Європейського Союзу і з урахуванням можливих безпекових ризиків. Про це йдеться у листі міністра внутрішніх справ Угорщини Шандора Пінтера на адресу єврокомісара Ілви Йоханссон, фотокопію якого опублікував у соцмережі Х міністр у справах Європейського Союзу Угорщини Янош Бока.

«Угорщина застосовуватиме однакову міграційну й безпекову перевірку як для тих, хто подаватиме заявку на отримання національної карти, так і у випадках з іншими дозволами на проживання. Національна карта видаватиметься відповідно до нормативної бази ЄС і з належним урахуванням можливих ризиків, пов'язаних із безпекою. У цьому сенсі угорське законодавство і практика, проти яких Єврокомісія досі не заперечувала, не змінилися», – сказано у листі.

Водночас наголошується, що Угорщина й надалі приділятиме значну увагу захисту національної безпеки та безпеки Шенгенської зони в цілому.

Нагадаємо, Угорщина полегшує умови в'їзду на свою територію для громадян Росії та Білорусі. Після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви Будапешт включив росіян і білорусів до програми так званої «національної карти». Ця картка видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

Зокрема, росіяни можуть в’їжджати до ЄС через Угорщину без будь-яких перевірок безпеки та безперешкодно рухатись до інших країн блоку.

Як повідомлялося, Європейський Союз занепокоєний рішенням Угорщини щодо пом'якшення візових правил для громадян Росії та Білорусі. Зокрема, блок побоюється підвищення ризиків шпигунства всередині ЄС. 

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що видача Угорщиною «національних карт» громадянам Росії та Білорусі «не становить жодного ризику для безпеки Шенгенської зони».

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Теги: соцмережі Угорщина Єврокомісія міністр

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