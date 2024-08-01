Угорщина завершила «миротворчу місію» щодо України – El Pais

Орбан під час візиту до Києва закликав Зеленського «зробити перерву, припинити вогонь і почати переговори»

Деякі дипломати ЄС вважають, що Орбан може знову розпочати «миротворчу місію», коли йому буде вигідно

Угорщина припинила свою «миротворчу місію», яка мала б допомогти розв’язати питання війни в України. Про це угорський міністр з європейських справ Янош Бока написав у ноті, надісланій країнам Євросоюзу, повідомляє El Pais.

Однак деякі дипломати сумніваються у правдивості цієї заяви і вважають, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може знову розпочати цю місію, коли йому буде вигідно.

Цей епізод посилив напруженість між Будапештом і ЄС через близькість Орбана до Росії, блокування допомоги Україні та його візити до російського диктатора Володимира Путіна, глави КНР Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа, який критично ставиться до допомоги Україні.

Ці зустрічі, що збіглися з початком шестимісячного головування Угорщини в Раді ЄС, розлютили ЄС і багато столиць. ЄС і Європарламент зажадали від Будапешта пояснень і бойкотують зустрічі, організовані Угорщиною.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 липня вперше з 2010 року приїздив до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським, де закликав його «зробити перерву, припинити вогонь і потім почати переговори». Прем’єр приїхав наступного дня після того, як почався піврічний період головування Угорщини в Раді Європейського Союзу.

Після візиту до Києва Орбан вирушив з візитом до Москви. В Україні та ЄС наголосили: він не має жодних повноважень проводити переговори від імені Євросоюзу чи України. У відповідь на критику Орбан і сам визнав, що не має мандата на «мирні переговори», але стверджував, що Будапешт «може бути гарним знаряддям миру» в руках інших. Віктор Орбан виправдав свою неоголошену поїздку до Росії, посилаючись на економічні наслідки війни в Україні для Європейського Союзу.

Після візиту до України та Росії Орбан вирушив до Китаю. Глава Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з Орбаном також казав про «швидке припинення вогню та політичне врегулювання» російсько-української війни, не зазначивши, які поступки з боку України передбачає це «швидке припинення вогню».

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ознайомив лідерів Європейського Союзу з результатами його візитів до України, Росії та Китаю, презентувавши «мирний план», який мав би врегулювати війну в Україні. У ньому Орбан висловив думку, що інтенсивність війни в Україні «радикально посилиться в найближчому майбутньому».