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Угорщина спрощує умови в'їзду для росіян та білорусів – ЗМІ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Угорщина спрощує умови в'їзду для росіян та білорусів – ЗМІ
Після візиту Орбана до Москви Будапешт включив росіян і білорусів до програми «національної карти»
фото з відкритих джерел

Уже кілька днів росіяни можуть в’їжджати до ЄС через Угорщину без будь-яких перевірок безпеки

Угорщина полегшує умови в'їзду на свою територію для громадян Росії та Білорусі. Про це пише німецьке видання RND.

Як повідомляється, після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви Будапешт включив росіян і білорусів до програми так званої «національної карти». Ця картка видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

На європейському рівні спеціальна перевірка власників «національної карти» не проводиться, що вже викликало стурбованість у сусідів Угорщини. Також видання нагадує, що навесні угорський уряд оголосив, що очікує близько 65 000 заробітчан із сім'ями.

Уже кілька днів росіяни можуть в’їжджати до ЄС через Угорщину без будь-яких перевірок безпеки та безперешкодно рухатись до інших країн ЄС, пише RND.

Євродепутат в інтерв'ю RND підкреслив, що дати дозвіл в'їжджати в країну ЄС без перевірки, коли влада РФ робить все можливе, щоб послабити Європу за допомогою гібридних атак – це неправильний шлях. Водночас він вважає «неправильним таврувати всіх російських громадян».

Нагадаємо, Європейський парламент засудив візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Росії з «місією миру» для України. А також підтвердив свою позицію про те, що ЄС має продовжувати підтримувати Київ стільки, скільки потрібно до перемоги.

До слова, з 21 серпня 2024 року Угорщина надаватиме субсидоване житло лише українським біженцям з територій, що зазнали впливу війни. Прибулі з інших регіонів втратять право на безкоштовне житло, якщо

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Теги: Будапешт Угорщина влада росіяни

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