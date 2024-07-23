Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Угорщина пояснила, чому блокуватиме допомогу Україні від ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Угорщина пояснила, чому блокуватиме допомогу Україні від ЄС
Угорщина купує 33% сирої нафти у російського «Лукойла»
фото з відкритих джерел

Угорщина хоче, аби Україна зняла заборону на транзит нафти трубопроводом «Дружба»

Угорщина блокуватиме виплату Україні €6,5 млрд з Європейського фонду миру, доки Київ не дозволить російському «Лукойлу» транзит нафти трубопроводом «Дружба» до Угорщини. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтервʼю телеканалу ATV News.

За словами Сійярто, поки Україна не зніме заборону, про виплату €6,5 млрд з Європейського фонду миру «слід забути».

«Я чітко дав зрозуміти, що поки це питання не буде вирішене Україною, про виплату 6,5 млрд євро компенсації за зброю з Європейського фонду миру слід забути», – зазначив він.

Угорщина та Словаччина купують відповідно 33% та 40-45% сирої нафти у російського «Лукойла» транзитом через Україну.

Нагадаємо, Угорщина може подати до суду через загрозу енергетичній безпеці країни. Така ситуація виникла після того, як Україна припинила транзит нафти російської компанії «Лукойл».

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у телефонній розмові з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем розкритикував санкції Києва проти російської нафтової компанії «Лукойл»

Як повідомлялося, доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму з лютого на тлі дещо менших обсягів поставок. Однак, доходи країни від експорту нафти зросли порівняно попереднім роком.

До слова, російська нафтовидобувна компанія «Лукойл» оформлює на інші напрямки нафту, яка раніше транспортувалася нафтопроводом «Дружба» в Угорщину і далі в Словаччину.

Читайте також:

Теги: нафта Угорщина Сійярто фінансування гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідер «Батьківщини» наголошує на тому, що руйнування теплових електростанцій внаслідок російської агресії не є і не може бути причиною підняття тарифу на електроенергію
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
13 липня, 15:39
Департаменті транспортної інфраструктури КМДА поки не розглядає підвищення цін на проїзд
Чи зростуть ціни на проїзд у Києві? Столична влада дала відповідь
11 липня, 18:41
Радослав Сікорський розповів про «креативні ідеї» усунення Орбана від головування у ЄС
Час головування Угорщини у Раді ЄС може бути скорочений – очільник МЗС Польщі
11 липня, 09:45
Наслідки ракетного удару по Києву
Стало відомо, скільки грошей витратила РФ на масовану атаку по Україні 8 липня
8 липня, 18:17
5 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним
Пан і його слуга в Кремлі. Про візит Орбана до Кремля
6 липня, 13:59
Джефф Безос вирішив продати частину своїх акцій
Джефф Безос планує продати акції Amazon: що відомо про угоду
4 липня, 11:43
Бельгія передасть 1 липня піврічне головування в Раді ЄС Угорщині
Прем'єр Бельгії звернувся до Орбана з несподіваною заявою
28 червня, 16:45
Країни, що межують з Росією, закликають будувати на кордоні лінію оборони
Польща та країни Балтії закликали ЄС побудувати лінію оборони вздовж кордону з РФ
27 червня, 04:42
Боррель висловився щодо перспектив Грузії у ЄС
Для Грузії можуть закритися двері до ЄС? Боррель відкрито пригрозив владі Тбілісі
24 червня, 11:49

Економіка

Угорщина пояснила, чому блокуватиме допомогу Україні від ЄС
Угорщина пояснила, чому блокуватиме допомогу Україні від ЄС
У Росії знову вводять заборону на експорт бензину: причина
У Росії знову вводять заборону на експорт бензину: причина
«Лукойл» перенаправляє нафту, яка раніше йшла по «Дружбі» в Європу
«Лукойл» перенаправляє нафту, яка раніше йшла по «Дружбі» в Європу
На яхти підсанкційних російських олігархів почали «полювати» невідомі люди – Financial Times
На яхти підсанкційних російських олігархів почали «полювати» невідомі люди – Financial Times
Росіянам бракує інвестиційних можливостей, чиновники б'ють на сполох – The Economist
Росіянам бракує інвестиційних можливостей, чиновники б'ють на сполох – The Economist
Болгарія може передати Україні надлишкові боєприпаси
Болгарія може передати Україні надлишкові боєприпаси

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
131K
ТЦК перевірятимуть документи на вулиці по-новому: пояснення
48K
Вбивство Фаріон: стали відомі нові деталі розслідування
34K
Пенсійний фонд анонсував разові грошові виплати до Дня Незалежності
33K
Дострокова відставка Байдена: президент США зробив заяву
22K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
11K
Очільник МОК Бах і російський плавець Сомов сфотографувалися з гаслом «Дайте миру шанс»

Новини

Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
Сьогодні, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Вчора, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
21 липня, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua