Угорщина пояснила, чому блокуватиме допомогу Україні від ЄС

Угорщина хоче, аби Україна зняла заборону на транзит нафти трубопроводом «Дружба»

Угорщина блокуватиме виплату Україні €6,5 млрд з Європейського фонду миру, доки Київ не дозволить російському «Лукойлу» транзит нафти трубопроводом «Дружба» до Угорщини. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтервʼю телеканалу ATV News.

За словами Сійярто, поки Україна не зніме заборону, про виплату €6,5 млрд з Європейського фонду миру «слід забути».

«Я чітко дав зрозуміти, що поки це питання не буде вирішене Україною, про виплату 6,5 млрд євро компенсації за зброю з Європейського фонду миру слід забути», – зазначив він.

Угорщина та Словаччина купують відповідно 33% та 40-45% сирої нафти у російського «Лукойла» транзитом через Україну.

Нагадаємо, Угорщина може подати до суду через загрозу енергетичній безпеці країни. Така ситуація виникла після того, як Україна припинила транзит нафти російської компанії «Лукойл».

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у телефонній розмові з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем розкритикував санкції Києва проти російської нафтової компанії «Лукойл».

Як повідомлялося, доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму з лютого на тлі дещо менших обсягів поставок. Однак, доходи країни від експорту нафти зросли порівняно попереднім роком.

До слова, російська нафтовидобувна компанія «Лукойл» оформлює на інші напрямки нафту, яка раніше транспортувалася нафтопроводом «Дружба» в Угорщину і далі в Словаччину.