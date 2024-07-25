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Угорщина таємно взяла в китайських банків кредит на рекордну суму – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Угорщина таємно взяла в китайських банків кредит на рекордну суму – Politico
Угорщина взяла найбільший кредит в історії країни
фото з відкритих джерел

Будапешт не оголошував офіційно про угоду з китайськими банками

Угорщина навесні 2024 року позичила у трьох китайських банків 1 млрд євро, що стало найбільшим кредитом в історії країни. Про це свідчать дані угорського боргового управління, повідомляє Politico.

Кредит, наданий Банком розвитку Китаю, Експортно-імпортним банком Китаю та угорською філією Банку Китаю, Угорщина повністю використала 19 квітня і має погасити протягом трьох років.

Варто зазначити, що Будапешт не оголошував про угоду – про неї офіційно стало відомо тільки зараз після публікації даних урядового боргового управління.

«Кредитна угода дозволяє, серед іншого, фінансувати інвестиції в інфраструктуру та енергетичний сектор. Угода дозволяє утримати співвідношення державного боргу до ВВП в межах граничного рівня 28,9%», – йдеться у повідомленні.

Відомство не розкрило інших деталей позики, зокрема розміру відсоткової ставки та графіку погашення.

Про рекордний кредит Угорщини стало відомо на тлі рекордного зростання її державного боргу до 140 млрд євро (73,5% ВВП) і дефіциту бюджету в 6,7% ВВП у той час, як через конфлікт із Брюсселем країна не має доступу до фінансування з фондів ЄС.

Як повідомлялося, у 2023 році Європейська комісія вирішила розморозити для Угорщини 10 млрд євро, тобто близько третини від суми, заблокованої через низку проблем із верховенством права у країні. Перед цим була інформація про відмову від розморожування такого траншу для Будапешта.

До слова, міністр закордонних справ Петер Сійярто підтвердив, що Європейський Союз погодив спрямування €1,4 млрд надходжень із заморожених російських активів на військову підтримку України, але Будапешт має намір оскаржити це.

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Теги: гроші кредит банк Китай Угорщина

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