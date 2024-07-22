Угорщина знову заблокувала фінансування з фонду ЄС, який допомагає Україні озброєнням

Це підтвердив на пресконференції високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі в понеділок, 22 липня, вчергове не досягли згоди з розблокування коштів

На зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу в Брюсселі не вдалося досягти узгодження щодо розблокування коштів Європейського фонду миру, який використовується для фінансування постачання зброї Україні. Про це на прессконфекції повідомив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

«Більшість держав-членів наполягали на необхідності зняти блокування виплат, які затримуються місяцями, рік. І водночас вони наголосили на необхідності зрушити з місця рішення стосовно нового фонду підтримки України, який блокує одна держава-член понад рік»,– констатував Боррель.

За словами Борреля, більшість держав–членів настоювали на розблокуванні довгостроково заблокованих виплат з фонду, однак одна країна-член залишається невпертною у своїй позиції, що утримує процес. Хоча високий представник не назвав конкретну країну, відомо, що це Угорщина, яка блокує спроби ЄС виділити понад 6 мільярдів євро на військову допомогу для України.

«Ця держава-член наполягає, що блокування будь–якої форми військової підтримки для України є неприйнятним», – заявив Боррель, підкресливши надзвичайну важливість швидкого для розв'язання цього питання в умовах загострення конфлікту.

Зауважимо, що Угорщина підтверджує, що її внески в Європейський фонд миру не мають за мету фінансувати військову допомогу Україні, але це пояснення не сприймається іншими державами-членами, що підтримують ідею активної підтримки Києва в умовах геополітичних викликів.

До слова, Угорщина може подати до суду через загрозу енергетичній безпеці країни. Така ситуація виникла після того, як Україна припинила транзит нафти російської компанії «Лукойл».