Головна Світ Політика
search button user button menu button

Угорщина знову заблокувала фінансування з фонду ЄС, який допомагає Україні озброєнням

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Угорщина знову заблокувала фінансування з фонду ЄС, який допомагає Україні озброєнням
Це підтвердив на пресконференції високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель
фото з відкритих джерел

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі в понеділок, 22 липня, вчергове не досягли згоди з розблокування коштів 

На зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу в Брюсселі  не вдалося досягти узгодження щодо розблокування коштів Європейського фонду миру, який використовується для фінансування постачання зброї Україні. Про це на прессконфекції повідомив  високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

«Більшість держав-членів наполягали на необхідності зняти блокування виплат, які затримуються місяцями, рік. І водночас вони наголосили на необхідності зрушити з місця рішення стосовно нового фонду підтримки України, який блокує одна держава-член понад рік»,– констатував Боррель.

За словами Борреля, більшість держав–членів настоювали на розблокуванні довгостроково заблокованих виплат з фонду, однак одна країна-член залишається невпертною у своїй позиції, що утримує процес. Хоча високий представник не назвав конкретну країну, відомо, що це Угорщина, яка блокує спроби ЄС виділити понад 6 мільярдів євро на військову допомогу для України.

«Ця держава-член наполягає, що блокування будь–якої форми військової підтримки для України є неприйнятним», – заявив Боррель, підкресливши надзвичайну важливість швидкого для розв'язання цього питання в умовах загострення конфлікту.

Зауважимо, що Угорщина підтверджує, що її внески в Європейський фонд миру не мають за мету фінансувати військову допомогу Україні, але це пояснення не сприймається іншими державами-членами, що підтримують ідею активної підтримки Києва в умовах геополітичних викликів.

До слова, Угорщина може подати до суду через загрозу енергетичній безпеці країни. Така ситуація виникла після того, як Україна припинила транзит нафти російської компанії «Лукойл». 

Теги: Боррель блокування Україна фінансування держава транзит Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти продовжують утримувати свої позиції у районі села Бугруватка й по північному березі річки Вовча
Ворог намагається прорватися через Вовчанськ. Огляд з Харківського напрямку
Вчора, 16:30
Україна сподівається незабаром отримати довгоочікувані F-16
Допомога Україні. Що ми отримаємо насправді від США?
4 липня, 17:03
Окупанти вдарили по Харкову КАБами: деталі
Окупанти вдарили по Харкову КАБами: деталі
24 червня, 23:15
Сьогодні відбувся 53-й обмін військовополоненими
Повернення українських захисників з полону: зворушливі розмови із рідними (відео)
25 червня, 23:05
Мішель Гофман розповів про умови допомоги Україні
Постачання винищувачів F-16 для України: начальник генштабу Бельгії назвав умову
28 червня, 17:58
Очільник «Харківобленерго» також звернув увагу, що неплатежі споживачів і постачальників універсальних послуг уже призвели до зростання заборгованості компанії перед НЕК «Укренерго» до 2,5 млрд грн
Держава має терміново вирішити проблему взаємних боргів на енергоринку – глава Харківобленерго
15 липня, 17:31
Запуск Ariane 6 кілька років відкладався через низку проблем, включаючи пандемію Covid-19 і вторгнення Росії в Україну
Українці помітили загадковий об'єкт у нічному небі: що це було (фото, відео)
10 липня, 05:49
11 липня тривали бої під Глибоким і в межах Вовчанська
Аналітики повідомили, що ЗСУ просунулися на північ від Харкова
12 липня, 05:01
Нардеп: Вимога Трампа щодо норми трат на НАТО у розмірі 2% від ВВП, виконання якої він вимагав від інших країн, є абсолютно справедливою
Несподівана допомога. Нардеп побачив, як суперечки Трампа і НАТО грають на руку Україні
15 липня, 13:59

Політика

Угорщина знову заблокувала фінансування з фонду ЄС, який допомагає Україні озброєнням
Угорщина знову заблокувала фінансування з фонду ЄС, який допомагає Україні озброєнням
Польща закликала країни ЄС дозволити Україні застосовувати далекобійну зброю
Польща закликала країни ЄС дозволити Україні застосовувати далекобійну зброю
Ще одна країна приєдналася до коаліції дронів для України
Ще одна країна приєдналася до коаліції дронів для України
Війна в Україні завершиться, якщо Трамп стане президентом США? Прем'єр Грузії відповів
Війна в Україні завершиться, якщо Трамп стане президентом США? Прем'єр Грузії відповів
Дострокова відставка Байдена: президент США зробив заяву
Дострокова відставка Байдена: президент США зробив заяву
Стало відомо, хто міг відіграти ключову роль у знятті Байдена з виборів
Стало відомо, хто міг відіграти ключову роль у знятті Байдена з виборів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
17K
Ольга Сумська звернулася у розпачі до Мінкульту: Відгукніться, реагуйте!
12K
Втрати ворога станом на 22 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
6983
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5902
«Мали їхати на море». Донька Фаріон розповіла про останні дні мовознавиці
5539
На окуповану Луганщину приїжджають тисячі мігрантів з РФ та Середньої Азії

Новини

Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Вчора, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
21 липня, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
20 липня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua