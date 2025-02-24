ЄС затвердив 16-й пакет санкцій проти Росії

ЄС вперше вводить заборону на транзакції з кредитними або фінансовими установами, створеними за межами Росії

Нові обмеження передбачають відключення російських банків від SWIFT, заборону на імпорт алюмінію та призупинення ліцензій російських ЗМІ

Європейський Союз ухвалив 16-й пакет санкцій проти Російської Федерації на третю річницю повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Європейську раду.

Зазначається, що новий санкційний пакет зачіпає життєво важливі сектори російської економіки, ще більше послаблюючи здатність Москви вести війну проти України.

Персональні санкції

Під персональні санкції потрапили 48 осіб та 35 організацій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Крім того, встановлено два нових критерії, які дозволять ЄС запроваджувати обмежувальні заходи щодо фізичних та юридичних осіб, які володіють або експлуатують судна тіньового флоту російського диктатора Володимира Путіна, а також тих, хто підтримує або отримує вигоду від російського військово-промислового комплексу.

«Тіньовий флот» РФ

До списку суден, на які поширюється заборона доступу до портів і заборона на надання широкого спектра послуг, пов'язаних з морським транспортом, були додані нові судна. Цей захід спрямований на танкери з країн, що не є членами ЄС, які є частиною тіньового флоту Путіна, що обходять механізм обмеження цін на нафту, підтримують енергетичний сектор Росії, або судна, які відповідають за транспортування військової техніки для Росії або вкраденого українського зерна.

74 судна, що походять з третіх країн, стали сьогодні об'єктами санкцій на цих підставах, таким чином, загальна кількість суден, що потрапили під дію санкцій, досягла 153.

Фінанси та банківська сфера

ЄС вперше вводить заборону на транзакції з кредитними або фінансовими установами, створеними за межами Росії, які використовують «Систему передачі фінансових повідомлень» (СПФС) Центрального банку Росії. Це спеціалізований сервіс передачі фінансових повідомлень для нейтралізації дії обмежувальних заходів.

Крім того, Рада ЄС вирішила поширити заборону на надання спеціалізованих послуг з передачі фінансових повідомлень на 13 регіональних банків, які вважаються важливими для російської фінансової та банківської систем.

Торгівля

Рада ЄС також додала 53 нові компанії до списку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії. На них поширюватимуться більш жорсткі експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки.

Третина цих підприємств є російськими, тоді як інші розташовані в третіх країнах (Китай, включаючи Гонконг, Індія, Казахстан, Сінгапур, Об'єднані Арабські Емірати та Узбекистан) і були залучені в обхід торгівельних обмежень або брали участь у закупівлі чутливих товарів, необхідних, наприклад, для безпілотних літальних апаратів і ракет, що використовуються для російських військових операцій.

Крім того, сьогоднішнє рішення розширює список заборонених товарів, які сприяють технологічному вдосконаленню російського сектору оборони і безпеки, додаючи до нього товари для розробки і виробництва російських військових систем, такі як: хімічні прекурсори хлорпікрину та інших засобів боротьби з масовими заворушеннями, програмне забезпечення, пов'язане з верстатами з числовим програмним управлінням, сполуки хрому і контролери, що використовуються для керування безпілотними літальними апаратами.

ЄС запровадив подальші обмеження на експорт товарів, які сприяють зміцненню російського промислового потенціалу (хімікати, деякі види пластмас і гуми) та їхній транзит через Росію, а також подальші обмеження на імпорт первинного алюмінію, який приносить Росії значні прибутки.

Заборона мовлення російських ЗМІ

Призупинено дію ліцензій на мовлення в ЄС восьми російських ЗМІ, які перебувають під постійним контролем російського керівництва, і заборонити їм транслювати свій контент. Серед них: EADaily/Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Стратегічний фонд культури та «Красная звезда»/Tvzvezda.

Порти і шлюзи

ЄС забороняє будь-які транзакції з певними портами, шлюзами та аеропортами в Росії, які використовуються для передачі БпЛА, ракет і пов'язаних з ними технологій та компонентів до Росії, або для обходу обмеження цін на нафту чи інших обмежувальних заходів суднами, які практикують нерегулярні та ризиковані морські перевезення. Це включає доступ до їхніх потужностей і надання будь-яких послуг суднам або літакам.

Транспорт

Розширено заборону на польоти авіаперевізників, які здійснюють внутрішні рейси в межах Росії або експортують літаки чи інші авіаційні товари та технології російським авіаперевізникам та підконтрольним їм компаніям.

Крім того, ЄС посилює існуючу заборону на перевезення вантажів автомобільним транспортом територією ЄС, в тому числі транзитом, операторами ЄС, які на 25% або більше належать російським фізичним або юридичним особам. Нове положення забороняє будь-які зміни в структурі капіталу автотранспортних підприємств, які можуть призвести до збільшення частки, що належить російській фізичній або юридичній особі, понад 25%.

Енергетика

Новий пакет накладає подальші обмеження на експорт товарів і технологій, зокрема програмного забезпечення, пов'язаного з розвідкою нафти і газу, з метою подальшого обмеження російських потужностей з розвідки та видобутку нафти і газу. Крім того, вона розширює заборону на надання товарів, технологій та послуг для завершення проектів з видобутку сирої нафти в Росії, таких як нафтовий проект «Восток», аналогічно до завершення проектів з видобутку скрапленого природного газу, які наразі реалізуються в Росії.

Рада також забороняє надання послуг з тимчасового зберігання російської нафти та нафтопродуктів на території ЄС, незалежно від закупівельної ціни нафти та кінцевого призначення цих продуктів.

Пакет також передбачає санкції проти Білорусі, що відповідають обмеженням проти Росії, включаючи заборони на продаж послуг, програмного забезпечення, депозитів, криптовалютних гаманців і транспортних операцій.

Нагадаємо, Велика Британія заборонить в'їзд особам, які надають значну підтримку російській державі або зобов'язані їм своїм багатством.

До слова, уряд Австралії запровадив цільові фінансові санкції та заборону на поїздки щодо 70 осіб, а також цільові фінансові санкції щодо 79 організацій. Це найбільший пакет санкцій проти Росії з боку Австралії з лютого 2022 року.