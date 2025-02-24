Головна Світ Економіка
search button user button menu button

ЄС затвердив 16-й пакет санкцій проти Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЄС затвердив 16-й пакет санкцій проти Росії
ЄС вперше вводить заборону на транзакції з кредитними або фінансовими установами, створеними за межами Росії
фото з відкритих джерел

Нові обмеження передбачають відключення російських банків від SWIFT, заборону на імпорт алюмінію та призупинення ліцензій російських ЗМІ

Європейський Союз ухвалив 16-й пакет санкцій проти Російської Федерації на третю річницю повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Європейську раду.

Зазначається, що новий санкційний пакет зачіпає життєво важливі сектори російської економіки, ще більше послаблюючи здатність Москви вести війну проти України.

Персональні санкції

Під персональні санкції потрапили 48 осіб та 35 організацій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Крім того, встановлено два нових критерії, які дозволять ЄС запроваджувати обмежувальні заходи щодо фізичних та юридичних осіб, які володіють або експлуатують судна тіньового флоту російського диктатора Володимира Путіна, а також тих, хто підтримує або отримує вигоду від російського військово-промислового комплексу.

«Тіньовий флот» РФ

До списку суден, на які поширюється заборона доступу до портів і заборона на надання широкого спектра послуг, пов'язаних з морським транспортом, були додані нові судна. Цей захід спрямований на танкери з країн, що не є членами ЄС, які є частиною тіньового флоту Путіна, що обходять механізм обмеження цін на нафту, підтримують енергетичний сектор Росії, або судна, які відповідають за транспортування військової техніки для Росії або вкраденого українського зерна.

74 судна, що походять з третіх країн, стали сьогодні об'єктами санкцій на цих підставах, таким чином, загальна кількість суден, що потрапили під дію санкцій, досягла 153.

Фінанси та банківська сфера

ЄС вперше вводить заборону на транзакції з кредитними або фінансовими установами, створеними за межами Росії, які використовують «Систему передачі фінансових повідомлень» (СПФС) Центрального банку Росії. Це спеціалізований сервіс передачі фінансових повідомлень для нейтралізації дії обмежувальних заходів.

Крім того, Рада ЄС вирішила поширити заборону на надання спеціалізованих послуг з передачі фінансових повідомлень на 13 регіональних банків, які вважаються важливими для російської фінансової та банківської систем.

Торгівля

Рада ЄС також додала 53 нові компанії до списку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії. На них поширюватимуться більш жорсткі експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки.

Третина цих підприємств є російськими, тоді як інші розташовані в третіх країнах (Китай, включаючи Гонконг, Індія, Казахстан, Сінгапур, Об'єднані Арабські Емірати та Узбекистан) і були залучені в обхід торгівельних обмежень або брали участь у закупівлі чутливих товарів, необхідних, наприклад, для безпілотних літальних апаратів і ракет, що використовуються для російських військових операцій.

Крім того, сьогоднішнє рішення розширює список заборонених товарів, які сприяють технологічному вдосконаленню російського сектору оборони і безпеки, додаючи до нього товари для розробки і виробництва російських військових систем, такі як: хімічні прекурсори хлорпікрину та інших засобів боротьби з масовими заворушеннями, програмне забезпечення, пов'язане з верстатами з числовим програмним управлінням, сполуки хрому і контролери, що використовуються для керування безпілотними літальними апаратами.

ЄС запровадив подальші обмеження на експорт товарів, які сприяють зміцненню російського промислового потенціалу (хімікати, деякі види пластмас і гуми) та їхній транзит через Росію, а також подальші обмеження на імпорт первинного алюмінію, який приносить Росії значні прибутки.

Заборона мовлення російських ЗМІ

Призупинено дію ліцензій на мовлення в ЄС восьми російських ЗМІ, які перебувають під постійним контролем російського керівництва, і заборонити їм транслювати свій контент. Серед них: EADaily/Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Стратегічний фонд культури та «Красная звезда»/Tvzvezda.

Порти і шлюзи

ЄС забороняє будь-які транзакції з певними портами, шлюзами та аеропортами в Росії, які використовуються для передачі БпЛА, ракет і пов'язаних з ними технологій та компонентів до Росії, або для обходу обмеження цін на нафту чи інших обмежувальних заходів суднами, які практикують нерегулярні та ризиковані морські перевезення. Це включає доступ до їхніх потужностей і надання будь-яких послуг суднам або літакам.

Транспорт

Розширено заборону на польоти авіаперевізників, які здійснюють внутрішні рейси в межах Росії або експортують літаки чи інші авіаційні товари та технології російським авіаперевізникам та підконтрольним їм компаніям.

Крім того, ЄС посилює існуючу заборону на перевезення вантажів автомобільним транспортом територією ЄС, в тому числі транзитом, операторами ЄС, які на 25% або більше належать російським фізичним або юридичним особам. Нове положення забороняє будь-які зміни в структурі капіталу автотранспортних підприємств, які можуть призвести до збільшення частки, що належить російській фізичній або юридичній особі, понад 25%.

Енергетика

Новий пакет накладає подальші обмеження на експорт товарів і технологій, зокрема програмного забезпечення, пов'язаного з розвідкою нафти і газу, з метою подальшого обмеження російських потужностей з розвідки та видобутку нафти і газу. Крім того, вона розширює заборону на надання товарів, технологій та послуг для завершення проектів з видобутку сирої нафти в Росії, таких як нафтовий проект «Восток», аналогічно до завершення проектів з видобутку скрапленого природного газу, які наразі реалізуються в Росії.

Рада також забороняє надання послуг з тимчасового зберігання російської нафти та нафтопродуктів на території ЄС, незалежно від закупівельної ціни нафти та кінцевого призначення цих продуктів.

Пакет також передбачає санкції проти Білорусі, що відповідають обмеженням проти Росії, включаючи заборони на продаж послуг, програмного забезпечення, депозитів, криптовалютних гаманців і транспортних операцій.

Нагадаємо, Велика Британія заборонить в'їзд особам, які надають значну підтримку російській державі або зобов'язані їм своїм багатством.

До слова, уряд Австралії запровадив цільові фінансові санкції та заборону на поїздки щодо 70 осіб, а також цільові фінансові санкції щодо 79 організацій. Це найбільший пакет санкцій проти Росії з боку Австралії з лютого 2022 року. 

Читайте також:

Теги: Європейський союз війна санкції росія Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РПЦ склала «донос» на Україну
Мирні переговори з Україною. За стіл сідає… Патріарх Кирило Війна і церква
19 лютого, 10:45
Росіяни не посилюють своє угруповання на Покровському напрямку свіжими резервами, а перекидають підрозділи з сусідніх ділянок фронту
Росіяни припинили лобові штурми на Покровському напрямку: речник «Хортиці» назвав причину
2 лютого, 01:19
7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС напали на Ізраїль
ХАМАС має намір звільнити трьох ізраїльських заручників – Reuters
8 лютого, 03:53
Окупанти об’єднують деякі школи на захоплених територіях із дитячими садочками
Загарбники ліквідовують школи на окупованих територіях
9 лютого, 08:52
Президент України подякував Туреччині за посередництво у звільненні українських полонених
Зеленський підбив підсумки зустрічі з Ердоганом
18 лютого, 18:35
Під час подання заяви на відстрочку від мобілізації військовозобов’язаний має пред’явити військово-обліковий документ
Чи можна подати заяву на продовження відстрочки поштою: роз’яснення ТЦК
19 лютого, 07:01
Калін був чемпіоном Київської області з хортингу
Український футболіст Калін загинув на війні з Росією
19 лютого, 16:21
Прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт
Коли Трамп планує завершити війну? Прессекретарка Білого дому висловила нове припущення
Вчора, 04:46
Українські громади по світу 24 лютого 2025 року о 18:00 за місцевим часом увімкнуть сирену
Акція на підтримку України пройде у понад 500 містах по всьому світу
22 лютого, 15:48

Економіка

ЄС затвердив 16-й пакет санкцій проти Росії
ЄС затвердив 16-й пакет санкцій проти Росії
Путін наказав уряду готуватися до повернення західних компаній – FT
Путін наказав уряду готуватися до повернення західних компаній – FT
РФ готова дозволити використати $300 млрд своїх активів для відновлення України – Reuters
РФ готова дозволити використати $300 млрд своїх активів для відновлення України – Reuters
Російська влада закрила понад 160 лікарень, аби зекономити гроші на війну
Російська влада закрила понад 160 лікарень, аби зекономити гроші на війну
Туреччина заробляє мільйони доларів на продуктовій кризі у США
Туреччина заробляє мільйони доларів на продуктовій кризі у США
Куди поділася частина грошей, призначених для України? Маск зробив несподівану заяву
Куди поділася частина грошей, призначених для України? Маск зробив несподівану заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
338K
Мирні переговори. Американський генерал Бен Ходжес різко звернувся до Європи
171K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 лютого: ситуація на фронті
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 лютого 2025
25K
«Бомбардувальники завантажені»: Буданов прокоментував можливу атаку РФ 24 лютого
24K
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
9979
Американці вивішують біля своїх будинків чорні прапори: що це означає

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
21 лютого, 20:24

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua