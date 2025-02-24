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Британія розкрила зміст найбільшого за три роки пакета санкцій проти РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Британія розкрила зміст найбільшого за три роки пакета санкцій проти РФ
Британія розширила список підсанкційних суден, які перевозять російську нафту. До списку включили 40 суден, їхня загальна кількість тепер – 133
фото з відкритих джерел

Уперше Лондон вводить санкції проти іноземних фінансових установ, які підтримують військову машину Росії

Велика Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти Москви з моменту вторгнення в Україну 2022 року. Він націлений на ланцюги поставок російських військових, доходи, що підживлюють війну і клептократів, які приносять прибутки Кремлю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт уряду Британії.

Санкції водяться проти 107 компаній і людей.

Зокрема, під обмеження потрапили виробники і постачальники верстатів, електроніки й товарів подвійного призначення для російських військових. Вони базуються в низці третіх країн, включаючи країни Центральної Азії, в Туреччині, Таїланді, Індії та Китаї, який є найбільшим постачальником критично важливих товарів для російських військових.

Також під санкціями міністр оборони Північної Кореї Но Кван Чхоль та інші північнокорейські генерали і високопосадовці, які причетні до розгортання понад 11 тис. військовослужбовців КНДР в Росії.

У списку і 13 російських юр- і фізосіб, включаючи ТОВ «Грант-Трейд», його власника Марата Мустафаєва та його сестру Дінару Мустафаєву, які використовували компанію для постачання передових європейських технологій у Росію для підтримки її незаконної війни.

Уперше Лондон вводить санкції проти іноземних фінансових установ, які підтримують військову машину Росії. Санкції вводяться проти ВАТ «Керемет Банк», що базується в Киргизстані, тим самим порушуючи використання Росією міжнародної фінансової системи для підтримки її військових зусиль. Крім того, Британія розширила список підсанкційних суден, які перевозять російську нафту. До списку включили 40 суден, їхня загальна кількість тепер – 133.

Обмеження ввели і проти 14 «нових клептократів», деякі з яких очолюють стратегічні сектори російської економіки. Серед них — Роман Троценко, один з найбагатших людей Росії. За даними Forbes, його статки оцінюються в $1,6 млрд.

Нагадаємо, Велика Британія заборонить в'їзд особам, які надають значну підтримку російській державі або зобов'язані їм своїм багатством. Як повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters, нові санкції будуть оголошені сьогодні.

«Главком» повідомляв, що раніше очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Леммі анонсував новий пакет санкцій проти Росії, назвавши його найбільшим із початку повномасштабної війни.

Також стало відомо, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує оголосити про новий пакет допомоги для України, – на тлі тиску на Україну з боку президента США Дональда Трампа щодо укладення мирної угоди з РФ.

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Теги: міністр санкції Велика Британія Forbes роман грант Лондон обмеження

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