Дрони атакували Ростовську область: головне за ніч

У Києві прогриміла серія вибухів, Дрони атакували Ростовську область, на Алясці знайдено зниклий літак, десятки країн виступають проти санкцій Трампа щодо МКС, ХАМАС має намір звільнити трьох ізраїльських заручників.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 8 лютого, щоб ви були в курсі подій:

У столиці та на Київщині була загроза ударних БпЛА

Опівночі в столиці прогриміли вибухи. Київська міська військова адміністрація повідомляла, що ППО збиває російські цілі над Україною. Станом на 00:04 тривога у Києві та низці областей тривала вже більше ніж три години.

Моніторингові канали писали, що є загроза ударних БпЛА. Повітряні сили повідомляли, що ворожі ударні БпЛА у напрямку Києва з півдня. Мер Києва Віталій Кличко писав, що на Оболоні працює ППО.

О четвертій ранку у Києві оголосили відбій.

Дрони атакували Ростовську область

У ніч проти 8 лютого, дрони атакували Ростовську область. У регіоні прогриміла серія вибухів. Місцеві пабліки пишуть, що атака безпілотників тривала більше декількох годин. За попередніми даними, вже три дрони російська ППО збила над Ростовською областю.

Внаслідок падіння уламків безпілотників у п'яти будинках пошкоджена покрівля та вибуховою хвилею вибило вікна. За попередніми даними, постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби.

Виконувач обов'язків губернатора Ростовської області заявив, що внаслідок падіння уламків у Чортковському районі та місті Ростов-на-Дону пошкодженні багатоповерхівки. Евакуйовано мешканців.

Також пошкоджені автомобілі, що були припарковані поблизу будинків. Пошкоджено адміністративно-побутове приміщення одного з підприємств. Шість працівників було евакуйовано. На місцях працюють чергові та екстрені служби.

Пізніше Міноборони РФ повідомило, що над чотирма регіонами Росії було знищено 36 безпілотників.

На Алясці знайдено зниклий літак: 10 людей загинули

Берегова охорона Сполучених Штатів Америки знайшла уламки невеликого літака, який раптово втратив висоту 6 лютого і зник безвісти з 10 людьми на борту. Працівники берегової охорони виявили тіла трьох людей, решта пасажирів перебувають всередині літака.

Семеро людей, які перебувають всередині літака, дістати неможливо через стан повітряного судна. Уламки в сніговій місцевості були виявлені в 34 милях (55 км) на південний схід від Нома.

Повідомляється, що літак Cessna 208B Grand Caravan з пілотом і дев’ятьма дорослими пасажирами зник безвісти на шляху з Уналакліта у четвер, 6 лютого.

ХАМАС має намір звільнити трьох ізраїльських заручників

У суботу, 8 лютого палестинське угруповання ХАМАС звільнить трьох ізраїльських заручників. В обмін Ізраїль відпустить 183 палестинських ув’язнених, серед яких є ті, хто відбуває довічні строки.

«Охад Бен Амі та Елі Шарабі, взяті в заручники в кібуці Беері під час транскордонної атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року, і Ор Леві, викрадений того дня з музичного фестивалю Nova, будуть передані в суботу», – йдеться у повідомленні.

Цей обмін – частина угоди про тимчасове припинення вогню, яка діє вже 42 дні. Завдяки їй раніше було звільнено 13 ізраїльських заручників, п'ять тайських робітників і 583 палестинських ув’язнених.

Десятки країн виступають проти санкцій Трампа щодо МКС

Президент Трамп підписав указ, який санкціонує агресивні економічні санкції проти МКС і забороняє поїздки для його співробітників, звинувативши суд у «нелегітимних і безпідставних діях» проти США та їхнього союзника Ізраїлю.

У відповідь, МКС закликав 125 держав-учасниць виступити проти санкцій, описавши крок Вашингтона як спробу «зашкодити його незалежній і неупередженій судовій роботі».

79 країн, зокрема, Бразилія, Канада, Данія, Мексика та Нігерія, оприлюднили спільний лист, у якому попередили, що санкції «підвищать ризик безкарності за найсерйозніші злочини та загрожуватимуть підірвати міжнародне верховенство права».