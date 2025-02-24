Канада запровадила нові санкції проти РФ. Вони торкнулися тіньового флоту та оточення Кадирова

Серед згаданих у переліку осіб є фонд імені Ахмата Кадирова, Військово-космічні сили Росії, а також війська радіологічного, хімічного та бактеріологічного захисту

Нові санкції Канади стосуються 76 фізичних та юридичних осіб у Росії та за її межами

Уряд Канади у третю річницю російського повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого оголосив про новий пакет санкцій про російських фізичних та юридичних осіб, що сприяють агресії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на рішення канадського уряду, передає «Європейська правда».

Нові санкції Канади стосуються 76 фізичних та юридичних осіб у Росії та за її межами, які допомагають військово-промисловій базі Кремля та відповідають за співпрацю з Північною Кореєю.

Обмеження також стосуються осіб, які використовували безпілотники проти цивільних об'єктів, зокрема Чорнобильської атомної електростанції, відповідальних за депортації українських дітей та російську пропаганду.

Серед згаданих у переліку осіб є фонд імені Ахмата Кадирова, Військово-космічні сили Росії, а також війська радіологічного, хімічного та бактеріологічного захисту.

Канада також вживає заходів проти російського «тіньового флоту», запровадивши санкції проти 109 суден, причетних до перевезення майна і товарів на користь Росії або осіб, які перебувають у Росії.

До списку потрапили 92 нафтові танкери, девʼять танкерів для скрапленого природного газу та вісім суден, задіяних у перевезенні зброї та супутніх матеріалів до Росії з Ірану та Північної Кореї.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти Москви з моменту вторгнення в Україну 2022 року. Він націлений на ланцюги поставок російських військових, доходи, що підживлюють війну і клептократів, які приносять прибутки Кремлю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт уряду Британії.

Санкції водяться проти 107 компаній і людей.

Зокрема, під обмеження потрапили виробники і постачальники верстатів, електроніки й товарів подвійного призначення для російських військових. Вони базуються в низці третіх країн, включаючи країни Центральної Азії, в Туреччині, Таїланді, Індії та Китаї, який є найбільшим постачальником критично важливих товарів для російських військових.